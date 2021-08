Kyritz: Stadtführung mal anders – Geschichten entlang der Seestraße

Kyritz

Der Heimatverein Kyritz macht am kommenden Sonntag erneut als Wanderpate der Stadt Kyritz von sich reden. Entlang der Seestraße können Gäste, die sich für die Stadtgeschichte interessieren, Wissenswertes erfahren. Dabei gibt es sicher auch die eine oder andere Geschichte zum Schmunzeln.

Mit der Tour „Auf Hemmerlings Spuren“ hatte der Verein bereits zum 100. Geburtstag des Strandbades den Anfang gemacht. Dabei ging es um die Geschichte des Waldschlösschens und der alten Badeanstalt. Der szenische Spaziergang kam bei den Wanderern sehr gut an und ist inzwischen auch schon wiederholt worden.

Kyritzer Seestraße steht im Mittelpunkt

Nun steht am Sonntag, 29. August, die Seestraße im Mittelpunkt. Die Erlebniswanderung beginnt um 13 Uhr. Treffpunkt ist der Imbiss. „Wie jede andere Straße erzählt auch die Seestraße eine Geschichte“, sagt die Vorsitzende des Heimatvereins, Manuela Bismark. Die Straße ist wohl eine der ältesten Verbindungen zwischen Stadt und See. Ihre Historie geht zurück bis in die Slawenzeit. Sie war Viehdrift, Handelsweg, Poststraße. Selbst der Gang zur Hinrichtung mit Scharfrichter und Gefolge sind verzeichnet. Interessant sind in den Augen der Vereinsmitglieder auch die Entwicklungen und Veränderungen links und rechts des Weges.

Beim Strandbadgeburtstag wurde der Heimatverein zum Wanderpaten ernannt. Quelle: Alexander Beckmann

Stalins Sohn wohnte in Kyritz

Wer weiß, wo einst Stalins Sohn wohnte? Die Spaziergänger erfahren es. Ein Zwischenstopp am Jahn-Sportplatz erinnert an alte Zeiten, als der Sportplatz noch als Pferderennstrecke oder auch Hindenburgkampfbahn und das Gebäude als Jugendherberge genutzt wurde. In der Nähe des Friedrich-Ludwig-Jahn-Denkmals befindet sich der Krohn-Stein. Wer war Krohn? Das wird geklärt – beim Wandern.

Der Heimatverein sieht diese Wanderungen als Angebot für geschichtsinteressierte Besucher, Familien, Senioren, Schulen und Kindertagesstätten. „Wir sind knapp zwei Stunden unterwegs, was auch mit Kindern gut zu schaffen ist“, so Manuela Bismark. Das Wanderprojekt des Heimatvereins hat sogar ein eigenes Logo. Jenny Karl von der Kreativwerkstatt „Muckout“ schuf es nach der Vorlage eines historischen Hinweisschildes.

Kyritzer Heimatverein ist noch der einzige Wanderpate

Gegenwärtig ist der Heimatverein einziger Wanderpate der Stadt. Die hatte alle Bürger dazu aufgerufen, sich zu melden, wenn sie Pate werden wollen. Gemeldet hatte sich aber nur der Heimatverein.

Die erste Erlebnistour führte zum Waldschlösschen. Quelle: André Reichel

Bürgermeisterin Nora Görke denkt, dass der Aufruf falsch verstanden wurde. Es gehe nicht darum, große Wanderungen zu organisieren. Die Stadt hoffe eher auf Hinweise von Bürgern, die regelmäßig Strecken gehen, wenn sich dort zum Beispiel etwas verändert hat oder wenn etwas verändert werden sollte, wie ein umgefallener Baum, der weggeräumt werden muss. „Das sind Aufgaben für Wanderpaten“, so Nora Görke. „Weitere Interessenten sind uns gern willkommen“, fügt sie an.

Video für das Heimatwandern Kyritz

Für das Heimatwandern gibt es seit Kurzem auch ein Video, dessen Dreh die Stadt in Auftrag gegeben hatte. Darin sind unter anderem Szenen der Hemmerling-Tour zu sehen. Das Video ist auf Youtube mit dem Stichwort „Kyritz“ zu finden. Es gibt eine lange und eine kürzere Version davon. Nora Görke kann sich vorstellen, es künftig zum Beispiel beim Jahresempfang oder am Tag des Ehrenamtes zu zeigen.

