Kyritz

Zwar ist weit und breit noch kein Badegast in Sicht, doch die beiden Schwimmmeister des Kyritzer Strandbades haben bereits viel zu tun. Seit Anfang April laufen auf dem Gelände die Vorbereitungen für die bevorstehende Saison ab Mitte Mai.

Muttererde für die Liegewiesen im Strandbad Kyritz

Dieser Tage sind Stephan Preuß und Ralph Stasch damit beschäftigt, die Liegewiese rund um die große Wasserrutsche herzurichten. Löcher im Rasen und Vertiefungen, in denn sich das Regenwasser ansammeln könnte, gehören also der Vergangenheit an. Gut 75 Tonnen feinste Muttererde wurden dafür eigens angeliefert. An vielen Stellen ist bereits nach dem Glattharken der Rasensamen ausgebracht und alles ordentlich gewalzt worden.

Die Schwimmmeister verteilen die Muttererde. Quelle: André Reichel

Im Sommer soll alles wieder schön grün sein, das ist den Schwimmmeistern wichtig. „Genau dort suchen ja bei Hitze die Badegäste einen schattigen Platz zum Verweilen“, erklärt Stephan Preuß. Längst beseitigt sind auch das Laub und die Nadeln von den Bäumen auf dem gesamten Strandbadgelände. Dafür stiegen sie sogar auf das Dach des historischen Gebäudes, um es zu säubern.

Die meisten Boote sind inzwischen auch aus dem Winterschlaf geholt. So strahlen die sechs Ruderboote schon in neuem Glanz. Alle wurden gründlich aufgearbeitet. „Da haben wir die Sitzbänke und die Dollen erneuert“, sagt Schwimmmeister Preuß.

Der Bestand des Bootsverleihs wird dieses Jahr zudem ordentlich aufgestockt. Zwei nagelneue Kajaks sind bereits eingetroffen und zu den acht Wassertretern kommen vier neue hinzu. „Hier haben wir besonders aufgestockt, weil Wassertreter mit Abstand am begehrtesten sind“, sagt Stephan Preuß. Schon jetzt gab es Nachfragen, ob man im Vorfeld Boote reservieren kann, was aber von den Schwimmmeistern verneint wurde.

Mitte Mai ist am Kyritzer Untersee Start in die Saison

Bis zum Saisonstart am 14. Mai wird jedenfalls alles für die Badegäste hergerichtet sein. Um 11 Uhr öffnet an dem Tag das Strandbad seine Tore und eine viertel Stunde später ist schon Anbaden angesagt und somit die Badesaison offiziell eröffnet.

An diesem Tag können sich auch Interessierte zu den neu gegründeten „Kyritzer Knatterfröschen“ hinzugesellen, die sich erstmals dort präsentieren wollen. Hierbei handelt es sich um eine Interessengemeinschaft von Leuten allen Alters, die verschiedene gemeinsame Aktivitäten rund ums Wasser durchführen wollen.

„Kyritzer Knatterfrösche“ im Strandbad

Stephan Preuß, der die „Knatterfrösche“ in Anlehnung an den 1921 gegründeten Kyritzer Schwimmsportverein ersann, stellt sich neben gemeinsamen Schwimmrunden auf dem See auch Ausflüge zu Thermen und Wanderungen vor: „Das alles ganz locker ohne Zwänge“, sagt er.

Das historische Strandbadgebäude. Quelle: André Reichel

Bis zu den Sommerferien wird das Strandbad montags bis freitags von 13 bis 18.30 offen haben. Am Wochenende von 11 bis 18.30. In den Ferien ist dann täglich von 10 bis 19 Uhr offen. Jedes Wochenende wird es ab 15.30 Uhr auch diese Jahr wieder kostenloses Aquafitness für die Badegäste geben.

Sommerkino und Saunaabend

Vormittags am 1. Juni ist eine große Feier zum Kindertag geplant und am 18. Juni ab 19 Uhr lädt das Strandbadteam zum 1. Saunaabend in Saunazelten am Badestrand mit dem Saunameister der Kristalltherme in Bad Wilsnack ein. Um Voranmeldung wird hierbei gebeten.

Geplant ist auch wieder ein Insel- und Langstreckenschwimmen am 2. Juli ab 12 Uhr. Zwei Sommerkinoabende in Zusammenarbeit mit der Stadt Kyritz runden das Spezialangebot im Strandbad ab. Die Fleischerei Ribbe aus Wusterhausen wird auch in diesem Jahr den Imbiss betreiben.

Von André Reichel