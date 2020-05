Kyritz

Zu einem Streit kam es am Sonnabend in einem Discounter in der Perleberger Straße in Kyritz zwischen einem 59-jährigen Mann und einem Jugendlichen, da der 15-Jährige keine Maske vor Mund und Nase trug. Der 59-Jährige wies ihn darauf hin, dass es Pflicht sei, solch eine Maske beim Einkaufen zu tragen. Der 15-Jährige erwiderte, dass er keine Maske hätte, teilte die Polizei mit.

Als der 59-Jährige den 15-Jährigen am Arm festhielt, schubste dieser ihn kräftig, sodass der 59-Jährige gegen ein Regal fiel. Der 59-Jährige zog sich eine Schnittverletzung im Gesicht zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

