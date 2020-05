Kyritz: Tagespflege der Volkssolidarität darf wegen Corona nicht eröffnen

Kyritz

Die Kaffeetafel ist gedeckt. Die Erinnerungsecke ist fertig. Die Ruheräume sind eingerichtet. Der Backofen in der Küche wartet auf den ersten Kuchen. Was fehlt, das sind die Gäste. Die Tagespflege „Land und Liebe“ in Kyritz der Volkssolidarität im Verbandsbereich Prignitz-Ruppin kann wegen der Coronakrise nicht eröffnen.

Tagespflege hofft auf Genehmigung vom Gesundheitsamt

Die Mitarbeiter stehen in den Startlöchern. Seit Wochen schon. Sie hoffen auf eine Nachricht vom Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin und die Genehmigung einer Notbetreuung. Es ist die erste Tagespflegeeinrichtung der Volkssolidarität im Verbandsbereich Prignitz-Ruppin. „ Kyritz ist damit Vorreiter“, sagt Verbandsgeschäftsführer Andy Stolz.

Idee stammt von der Vorgängerin

Die Idee, eine Tagespflege aufzubauen, hatte schon die Vorgängerin von Stolz, Kornelia Kurzawa. Entwickelt wurde sie 2016/2017. Damals gab es mit dem Vermieter des Hauses in der Perleberger Straße ( Arbeitsamt) bauliche Veränderungen zu klären. Dann wurde die Eröffnung für den Spätsommer 2019 erstmals geplant. Aber es kamen weitere Auflagen unter anderem zum Brandschutz dazu. „Seit April sind wir nun aber startklar“, sagt Pflegedienstleiterin Karena Hörster. Desinfektionsmittel, Handschuhe und Schutzmasken sind da.

Die Tagespflege befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes. In der ersten Etage hat die Volkssolidarität noch eine Begegnungsstätte, die Sozialstation und bietet eine soziale Gruppe an.

Mit einem großen Schild wirbt die Volkssolidarität für ihre neue Tagespflege in Kyritz. Sie befindet sich im Haus im Hintergrund. Quelle: Sandra Bels

Eröffnung ist wegen Coronakrise ausgefallen

Wegen der Coronakrise durfte die geplante Eröffnung nicht stattfinden und es ist auch kein regulärer Betrieb erlaubt. Die Zulassung hat die Tagespflege schon seit dem 6. April. Karena Hörster hat mit dem Gesundheitsamt gesprochen und über eine Notbetreuung verhandelt. „Bisher sind aber noch keine konkreten Auflagen oder Genehmigungen gekommen“, sagt sie. „Wir sind flexibel, reagieren nach Ansage“, fügt sie an. Es gebe täglich Anrufe von Angehörigen, die nicht arbeiten gehen können, weil sie zu Hause bei der Pflege gebraucht werden und sich dringend eine Notbetreuung wünschen.

Betrieb in Kyritz kann von heute auf morgen beginnen

Der Betrieb kann von heute auf morgen beginnen. „Wir könnten pro Tag 14 Gäste aufnehmen und mit voller Auslastung starten“, so die Pflegedienstleiterin. Die Tagespflege hat vier Mitarbeiterinnen. Karoline Schmidt ist Karena Hörsters Stellvertreterin. Cordula Frömming ist Pflegekraft und Hauswirtschafterin und Corinna Buchhold arbeitet als zusätzliche Betreuungskraft im Bereich Beschäftigung.

Karena Hörster und Karoline Schmidt halten die Stellung in der Einrichtung. Die beiden anderen Frauen arbeiten derzeit in der Sozialstation der Volkssolidarität. „Wir suchen aber noch weitere Mitarbeiter für unsere Tagespflege“, sagt Karena Hörster.

Zusammenarbeit mit Partnern aus Kyritz

Mit der DRK-Fahrbereitschaft kommen die Tagesgäste ins Haus. Mittag bringt die Pension Bülau. „Wir kochen aber auch selbst innerhalb unserer Beschäftigungsangebote“, sagt Karena Hörster. Es gibt Kooperationen mit der DRK-Kita „Spatzennest“ in Kyritz und dem Historischen Heimatverein.

Die alten Stühle sollen besonders an Demenz erkrankten Tagesgästen Sicherheit und Geborgenheit bieten.. Quelle: Sandra Bels

Kyritzer spendeten Gegenstände zum Erinnern

Für die Erinnerungsecke haben viele Kyritzer Stücke gespendet. Es gibt unter anderem alte Sessel und Bilder, Lampen und auch eine Erika-Schreibmaschine sowie jede Menge Kaffeegeschirr, Sammeltassen und Co. „Vielen Demenzkranken geben diese Dinge von früher Sicherheit und Geborgenheit“, sagt Karena Hörster. Sie freut sich auch über die neu gestaltete Außenanlage mit großer Terrasse. Die Gartenmöbel stehen bereit für die ersten Gäste. „Die hoffentlich nicht mehr so lange auf sich warten lassen“, wünscht sich Karena Hörster.

