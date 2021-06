Kyritz

Der Untersee ist für die Kyritzer Region ein touristischer Anziehungspunkt und lockt mit vielen Freizeitangeboten. Unter der Wasseroberfläche aber lauert ungeahnte Gefahr.

Gunnar Albrecht und sein Sohn Jan sind begeisterte Taucher. Ihr Hobby verschlägt die beiden in die exotischsten Winkel der Welt. „Wir waren schon im Roten Meer, im Mittelmeer und an vielen anderen Stellen tauchen“ , berichtet Jan Albrecht. Der 16-Jährige ist Feuer und Flamme, wenn es um sein Lieblingshobby geht und eifert hierbei seinem Vater nach, der schon seit über 25 Jahren taucht.

Gunnar (rechts) und Jan Albrecht. Quelle: privat

Doch wenn sich die Möglichkeit bietet, machen die beiden Leddiner auch gern heimische Gewässer unsicher. Kürzlich erst gingen beide dem Gantikower See im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund. Doch die Sicht war dort nicht sehr gut.

Nur an drei Wochen im Jahr ist die Sicht gut

So tauchten sie als nächstes im Untersee ab. „Dort war gerade die Sicht super“, sagt Gunnar Albrecht. Der 54-jährige gebürtige Kyritzer hatte auf diesen Moment schon länger gewartet. Nur kurze Zeit, meist im Mai und dann nicht länger als drei Wochen, ist der Untersee recht klar und somit für Taucher attraktiv. „Dieses Jahr kam diese Phase deutlich später und dauerte auch nur ­anderthalb Wochen“, erklärt Gunnar Albrecht.

Diese nutzten Vater und Sohn so gut aus, wie möglich. Die eigene Bootshalle nahe des Strandbades war die optimale Station, von der aus es per Boot auf Tauchtour ging. Zunächst schauten sie sich die Lage im Bereich der Bootshallen an und staunten.

Jeder ihrer Tauchgänge ist in ihrem Logbuch eingetragen. Quelle: André Reichel

Außer Schwärmen kleiner Fische, die an den Holzpfählen der Bootshallen Schutz vor Räubern suchten, fanden sie allerhand Unrat, den sie zum Teil bargen. Ein Nachbar nutzte die Gelegenheit und bat die beiden Taucher, nach dem Hammer zu suchen, den er unlängst beim Werkeln versehentlich ins Wasser fallen ließ. „Tatsächlich fanden wir ihn wieder“, erzählt Jan Albrecht.

Unten wird es schlammig

Fast täglich gingen er und sein Vater von nun an im Untersee auf Tauchgang. „Die Sicht betrug gut vier Meter und bis in diese Tiefe ist der See auch voller Leben“, schwärmt Gunnar Albrecht. Noch tiefer ist der Seeuntergrund nicht mehr kiesig, sondern wird immer schlammiger.

Doch auch an anderen Stellen im See entdeckten die beiden Sporttaucher Dinge, die dort eigentlich nicht hingehören. Nahe einer Badestetelle am Bantikower Ufer sahen sie Fässer am Grund liegen, die wohl einst zu einem Floß gehörten.

Diesen Müll holten sie an der Insel aus dem Wasser. Quelle: André Reichel

Erstaunt waren beide, als sie an der Kyritzer Unterseeinsel tauchten. „Da liegen so viele kaputte Gläser und anderes scharfkantiges Zeug umher, da ist richtig gefährlich“, sagt Jan Albrecht mit Blick auf jene Leute, die dort baden gehen, obwohl es eigentlich nicht erlaubt ist.

Vieles von dem, was die beiden an der Insel aus dem Wasser holten, dürften Überbleibsel vom Gaststättenbetrieb vergangener Jahrzehnte sein. Dazu gehören auch ein Stück Braunkohlebrikett, von denen noch hunderte am Seegrund liegen.

Den Bereich um die Insel vom Müll zu befreien, können Jan und Gunnar Albrecht nicht leisten. „Der ganze Müll würde mehrere Container füllen“, sagt Gunnar Albrecht. Doch im nächsten Jahr gehen sie bei guter Sicht auf jeden Fall trotzdem wieder im Untersee auf Tauchgang und das auch an der Insel.

Von André Reichel