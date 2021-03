Kyritz

Tempo 30 im gesamten Kyritzer Stadtgebiet – auch in den Ortsteilen. In einem Antrag forderte Ende Februar die Stadtverordnetenfraktion von Bündnis 90/Die Grünen eine entsprechende Regelung. Doch die Aussichten dafür stehen eher schlecht.

Bei seiner Sitzung am Dienstag sprach der Bildungs- und Sozialausschuss jedenfalls keine Empfehlung an die Stadtverordneten aus, dem Antrag zu folgen. Die Abstimmung fiel mit drei Ja- zu drei Nein-Stimmen denkbar knapp aus. Gleichstand bedeutet in so einem Fall Ablehnung.

Verkehrsbehörde in Neuruppin winkt ab

Die fehlende Mehrheit begründet der Ausschussvorsitzende Peter Bittermann (SPD) so: „In der Erklärung der Straßenverkehrsbehörde steht ja drin, dass so etwas nicht realisierbar ist.“

Das hatten viele Stadtverordnete schon vermutet, bevor sie das Thema an ihre Fachausschüsse verwiesen. Inzwischen liegt die Antwort der Neuruppiner Behörde auf eine entsprechende Anfrage der Stadt vor. Die Zusammenfassung der Stadtverwaltung ist eindeutig: „Der Antrag von der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen würde durch die zuständige Verkehrsbehörde des Landkreises OPR abgelehnt werden.“

Straßenverkehrsordnung macht klare Vorgaben

Wie kürzlich schon in einem ähnlichen Fall in Kampehl (Stadt Neustadt) verweist die Behörde auf die Straßenverkehrsordnung. Beschränkungen des fließenden Verkehrs seien demnach nur dort zulässig, wo eine besondere Gefahrenlage besteht. Doch eben dies sei nicht für das komplette Stadtgebiet der Fall. Auch die im Grünen-Antrag vorgebrachten Argumente aus Sicht des Emissionsschutzes seien nicht so pauschal anwendbar.

In Kyritz gibt es bereits zahlreiche Tempolimits

Zudem seien in der Stadt bereits zahlreiche Tempolimits in Kraft: auf dem Innenstadtring und in der Kernstadt, in den Wohngebieten Kyritz West und Alt & Jung, vor Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen und so weiter. Fazit: „In Hinblick auf die schon bestehenden verkehrsberuhigenden Maßnahmen besteht seitens der Verkehrsbehörde Neuruppin kein weiterer Handlungsbedarf.“

Ganz vom Tisch ist die Sache damit noch nicht. Die Stadtverordneten könnten trotzdem noch einen formalen Antrag in Neuruppin stellen lassen. Dem muss die Verkehrsbehörde allerdings nicht stattgeben. Der Hauptausschuss und die Stadtverordnetenversammlung werden sich noch damit befassen.

Von Alexander Beckmann