Kyritz: „The Quarrymen Beatles“ begeisterten im Klostergarten

Christian Josef und seinen Bandkollegen war die Freude anzumerken. Mit seiner Band „The Quarrymen Beatles“ trat er am Samstagabend im Klostergarten auf. „Es war der erste Auftritt der Beetles-Cover-Band nach der Coronapause“, erzählt Josef.

Im Februar dieses Jahres hatte er zuletzt auf der Bühne gestanden. Dann kam eine ganze Weile nichts. Reihenweise wurden Künstlern die Konzerte abgesagt. „Etwa sieben Auftritte waren es bei uns“, sagt Josef. Und auch um den im Kyritzer Klostergarten musste er bangen. Gebucht war er schon seit Monaten. Damals dachte aber noch niemand an Corona. Um so schöner war es dann, als das OK kam. Die Besucher saßen coronakonform mit Abstand im Klostergarten verteilt und lauschten der Musik. Gut 150 Zuhörer waren gekommen.

Detailreiche Frisuren und wechselnde Kostüme

Die bekannten Songs wie „Yesterday“ oder „Let it be“ fehlten natürlich nicht. Dazu kam noch die Ähnlichkeit mit dem Original. „The Quarrymen Beatles“ überzeugten mit ihren detailreichen Frisuren und immer wieder wechselnden Kostümen die Besucher des Klostergartens. Die forderten sich am Ende gleich mehrer Zugaben ein. Schluss war weit nach 22 Uhr.

Der Bandname erinnert an die Geschichte der Beatles

„The Quarrymen Beatles“ ist das Projekt von Christian Josef. Quarrymen hieß die erste Band von John Lennon. Er hatte sie nach der Quarry Bank High School benannt, die er einst besuchte. Dort traf er auf Paul und George, und so nahm die Bandgeschichte ihren Lauf. Christian Josef hatte die Band 2004 gegründet und engagiert für die Auftritte immer wieder andere Musiker. „Es kann sein, dass wir mit vier Nationen auf der Bühne stehen“, sagt er. Denn er arbeitet mit Musikern aus Frankreich, Schweden, England und Ungarn zusammen. „Die Beatlesfamilie ist eben eine große Familie“, sagt der Bandchef. In Kyritz war die Bühne mit deutschen Muskern besetzt. Sie kamen unter anderem aus Münster, Bergisch-Gladbach und Goslar.

Die Zuhörer hatten sich nicht nur vor der Bühne, sondern im gesamten Klostergarten verteilt. Quelle: Sandra Bels

Sie waren begeistert vom tollen Ambiente im Klostergarten. Nach Kyritz kamen sie durch einen Anruf von Kulturchefin Manuela Bismark. Die hatte ein Video von einem Bandauftritt gesehen und Josef anschließend sofort kontaktiert, um die Band für Kyritz zu engagieren. Ansonsten sucht Christian Josef die Auftrittsorte aber auch selbst aus. Er orientiert sich dabei bei anderen Bands und schaut, wo sie schon mal gespielt haben.

„The Quarrymen Beatles “ sind europaweit unterwegs

Als eine der meist gebuchten Beatles Tribute-Shows sind „The Quarrymen Beatles“ in ganz Europa unterwegs und zeigen bei ihren Auftritten, dass sie mehr können als einfach nur Beatles-Songs zu covern. Das bestätigten auch die Besucher im Kyritzer Klostergarten, die nach dem Konzert beschwingt und fröhlich und mit Erinnerungen an alte Zeiten nach Hause gingen.

Von Sandra Bels