Kyritz

Zu einer heftigen Auseinandersetzung kam es am späten Mittwochnachmittag in einem Supermarkt an der Kyritzer Straße der Jugend. Dort gab es einen Streit zwischen einem 35-Jährigen und einen 14-Jährigen, nachdem der Jugendliche sich am Rucksack des Erwachsenen zu schaffen gemacht haben soll.

Im Zuge des Streits soll der Mann den 14-Jährigen einen Kopfstoß gegeben haben, wodurch beide zu Boden gingen, teilte die Polizei mit. Zwei weitere Personen, die zu dem 14-Jährigen gehörten, traten dann auf den am Boden liegenden 35-Jährigen ein.

Platzverweis für 39-jährige Mutter

Kurz darauf verließen die drei Personen den Supermarkt. Während der Anzeigenaufnahme kehrte die Dreier-Gruppe mit ihrer Mutter zurück, woraufhin Polizisten deren Personalien aufnahmen. Der 39-jährigen Mutter wurde ein Platzverweis erteilt, da diese die Arbeit der Polizei störte. Bei der Auseinandersetzung wurden sowohl der 35-Jährige als auch der 14-Jährige verletzt.

Von MAZonline