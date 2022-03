Kyritz

Die Volkshochschule in Kyritz weist auf noch freie Plätze bei ihren Kursangeboten hin.

Afrikanische Rhythmen trommeln: Der Kurs Afrikanisches Trommeln auf der Djembé startet am 9. März in Kyritz, Perleberger Straße 6, immer mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr in Raum 213.

Interessierte melden sich bitte unter Telefon 033971/3 28 08 oder per Mail unter vhs-kyritz@opr.de, Ansprechpartner ist Madlen Loge.

Qigong startet in Kyritz am Montag

Qigong zur Entspannung: Körperlich und geistig zu entspannen, den Alltag loszulassen, ist sehr wichtig für eine stabile Gesundheit. Qigong ist ein Weg, dies zu erreichen. Der Kurs findet an der Kreisvolkshochschule in Kyritz montags ab 7. März in der Zeit von 19 Uhr bis 20.30 Uhr statt.

Wer Interesse hat, meldet sich bitte telefonisch unter 033971/3 28 08 oder per Mail unter vhs-kyritz@opr.de bei Madlen Loge. Anmeldungen sind auch unter www.vhs-opr.de möglich.

Jonglieren mit Schwingelementen wie bei einer Feuershow

Jonglieren: In diesem Workshop lernt man die Technik POIs, das sind Schwingelemente wie bei einer Feuershow, in lockeren Bewegungen zu einer kleinen Choreografie zu koordinieren. Der Workshop findet diesen Samstag, 5. März, von 9 Uhr bis 17 Uhr in Kyritz, Perleberger Straße 53, statt.

Interessierte ­melden sich bitte unter Telefon 033971/3 28 08, per Mail unter vhs-kyritz@opr.de oder jederzeit unter www.vhs-opr.de. Ansprechpartner ist Madlen Loge.

