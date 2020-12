Kyritz

Genauere Zahlen zum Kontostand werden erst Anfang der nächsten Woche vorliegen, aber so viel steht schon mal fest: Die ersten Spenden für die 25. Sterntaler-Aktion der MAZ in und um Kyritz sind eingetroffen. So überwies der ­Agrar- und Frostbetrieb Fischer 1000 Euro und auch Isabell Jennrich beteiligte sich an der Hilfe. Beide zählen zu den ganz langjährigen Unterstützern der Aktion. Dafür vielen Dank.

Ihre Spenden landeten noch auf dem alten Sterntaler-Konto, das der Volkssolidarität-Verband Prignitz-Ruppin seit vielen Jahren als bewährter Sterntaler-Partner betreibt. Als aktuelle Bankverbindung empfehlen wir diesmal allerdings das Konto des Diakonischen Werkes Ostprignitz-Ruppin mit der IBAN DE 66 1605 0202 1001 0086 14. Wichtig ist bei Überweisungen in jedem Fall der Verwendungszweck „ Sterntaler Kyritz“.

Auch in den Sterntaler-Schweinen, die in den Sparkassen-Filialen in Kyritz, Neustadt und Wusterhausen bereitstehen, klimpern schon die ersten Münzen und ein paar Scheine rascheln da wohl ebenfalls.

Fensterkonzert am Sonntag in Kyritz

Für Kyritz haben Karin und Dietmar Lemke ihre eigene kleine Sammelaktion angekündigt: Die beiden Musiker geben am Sonntag, dem 6. Dezember, beim Kyritzer Advents-Shopping ab 16 Uhr in der Hamburger Straße wieder ein Fensterkonzert und wollen Besucher dabei um Spenden bitten. Auch für die kommenden Adventssonntage sind solche kleinen Auftritte geplant.

MAZ-Aktion Sterntaler in Kyritz Die Aktion„ Sterntaler“ ist eine Hilfsaktion der Märkischen Allgemeinen Zeitung zur Weihnachtszeit. Wir sammeln Spenden, um soziale und gemeinnützige Projekte zu unterstützen oder um Notleidenden direkt zu helfen. Sterntaler Kyritz gibt es seit 25 Jahren, die Lokalredaktion Kyritz der MAZ war damit die erste, die das Hilfsprojekt gestartet hat. Das Diakonische WerkOstprignitz-Ruppin ist Partner der MAZ-Aktion Sterntaler in Neuruppin und Kyritz. Die Diakonie führt das Spendenkonto und stellt Spendenquittungen aus. Sterntaler Kyritzsammelt Spenden für Bedürftige in Kyritz, Neustadt, Wusterhausen und Gumtow. Die Empfänger bekommen zu einem Beutel mit festlichen Leckereien sogenannte Kyritz-Gutscheine. Mit denen kann man in ganz Kyritz einkaufen, z.B. Kleidung, Kinderbedarf, Schulbedarf oder Haushaltsgeräte. Verteilt werden die Gutscheine und Beutel von der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung. Protzen, Außenstelle Kyritz Spenden können Sie auf das Konto der Diakonie Ostprignitz-Ruppin überweisen, IBAN DE 66 1605 0202 1001 0086 14, Verwendungszweck: Sterntaler Kyritz.

Weitere Unterstützung kündigt sich an. „Wir können schon sagen: Es wird auch von der Sparkasse wieder etwas für Sterntaler geben“, verspricht beispielsweise die Kyritzer Geschäftsstellenleiterin Nicole Vogel. Die Sparkasse zählt seit vielen Jahren zu den wichtigsten Unterstützern der Aktion.

Aktion will Bedürftigen die Feiertage verschönern

Die läuft auch in ihrer 25. Auflage bis Weihnachten und setzt es sich zum Ziel, den Menschen in der Region, die sich kaum mal etwas außer der Reihe leisten können, zu den Feiertagen eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Es geht um Menschen ohne Arbeit, um Alte mit geringer Rente und natürlich auch um die Kinder aus bedürftigen Familien.

Um sie zu erreichen hat sich die Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung GAB aus Protzen seit Jahren als wichtiger Partner bewährt. Die GAB betreibt in Kyritz unter anderem eine Gebrauchtartikelbörse und eine Lebensmittelausgabe für alle, die sich solche Dinge nicht in ausreichendem Maße leisten können.

Per Gutschein hilft jeder Euro doppelt

Gemeinsam mit der GAB will „ Sterntaler“ ihnen diesmal kleine weihnachtliche Präsente mit besonderer Beigabe zukommen lassen: Jeder Sterntaler-Beutel soll einen Gutschein der Aktionsgemeinschaft Kyritzer Gewerbe AKG im Wert von 50 Euro enthalten.

Der Gutschein lässt sich an sehr vielen Stellen in Kyritz gegen Waren oder Dienstleistungen eintauschen – nicht nur bei den Mitgliedern der Gewerbegemeinschaft. „Die Händler sind alle informiert“, sagt Nicole Vogel, die im AKG-Vorstand mitarbeitet. „Grundsätzlich kann jeder Gewerbetreibende mitmachen, der in Kyritz ansässig ist.“

Ein durchaus willkommener Nebeneffekt der AKG-Gutscheine ist der Umstand, dass das Spendengeld sozusagen in der Region bleibt und das lokale Gewerbe unterstützt. Gerade in diesem Jahr hilft so jeder Sterntaler-Euro doppelt.

Von Alexander Beckmann