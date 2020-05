Kyritz

Polizisten sind in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr in der Kyritzer Emslandstraße zwei Männer aufgefallen, die in einer Kleingartenanlage an einem Fahrrad schraubten. Bei der Personenkontrolle stimmten die Männer einer Durchsuchung zu. Dabei entdeckten Beamte bei einem 22-Jährigen ein gelbes Überraschungsei, in welchem sich eine unbekannte pulvrige Substanz befand.

Der 22-Jährige gab an, dass es sich um Amphetamin handeln soll, teilte die Polizei mit. Die Beamten stellten daraufhin das Überraschungsei sicher und leiteten gegen den Kyritzer ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline