Kyritz

Einem 16-jährigen Kyritzer ist am frühen Sonntagmorgen in der Stadt das Handy geraubt worden. Zwei, mutmaßlich ausländische Jugendliche verwickelten ihn in ein Gespräch und nahmen ihm das Handy weg, informierte die Polizei.

16-Jähriger bekommt einen Kopfstoß

Außerdem erteilten die Angreifer ihm einen Kopfstoß und einen Tritt. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Eine Arztvorstellung war laut Polizei nicht notwendig.

Lesen Sie auch Kyritz: Polizei ermittelt zu 30 Straftaten von sechs Jugendlichen – Polizeichef sieht keinen Kriminalitätsschwerpunkt

Die beiden Tatverdächtigen konnten nicht mehr festgestellt werden. Nach dem Handy wird nun gefahndet. Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo.

Von MAZonline