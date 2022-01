Kyritz

Mitarbeiter des Kyritzer Ordnungsamtes haben am Montag an der Säule einer alten Tankstelle ein Hakenkreuz entdeckt. Es war in schwarzer Farbe gesprayt worden. Die Beseitigung werde durch das Ordnungsamt veranlasst, teilte die Polizei mit.

Der Sachschaden beträgt geschätzte 50 Euro.

Von MAZonline