Kyritz

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist am Montag um 7.35 Uhr in der Perleberger Straße in Höhe des Kyritzer Bürgerparks von drei Unbekannten ausgeraubt worden.

Bankkarte und Handy in Kyritz erbeutet

Die Räuber bedrohten und schlugen den Jugendlichen. Sie erbeuteten unter anderem eine Bankkarte und ein Handy. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 800 Euro, teilte die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Ob ein Zusammenhang mit den anderen Raubüberfällen in Kyritz besteht, die es in den vergangenen Monaten nicht zuletzt im Bereich des Bürgerparks gab und an denen tschetschenische Jugendliche beteiligt waren, konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage nicht bestätigen.

Von MAZonline