Kyritz: Vereine können bald Turnhallen wieder nutzen

Kyritz

Vereine oder andere Institutionen können ab Montag, 10. August, wieder die Turnhallen der Carl-Diercke-Oberschule und der Goethe-Grundschule in Kyritz nutzen. Voraussetzung ist, dass dabei die allgemeinen Hygienerichtlinien zum Schutz vor dem Corona-Virus eingehalten werden.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind noch Kapazitäten frei. Bis zum 31. August können Interessenten Hallenzeiten für das Schuljahr 2020/2021 beantragen.

Die Anträge können formlos an die Stadt Kyritz, Marktplatz 1, 16 866 Kyritz, zu Händen Karina Driesel gerichtet oder per Mail an buergerservice@kyritz.de geschickt werden.

Von MAZonline