Das Projekt Waldkino in Kyritz vom Verein Stattwerke endet in diesem Jahr. Eine neue Förderung zum Weitermachen wurde nicht bewilligt. Die Stadt hat finanzielle Unterstützung ebenfalls abgelehnt.

Kyritz: Das Waldkino schließt Ende des Jahres die Pforten am Untersee

Kyritz - Kyritz: Das Waldkino schließt Ende des Jahres die Pforten am Untersee

Kyritz - Kyritz: Das Waldkino schließt Ende des Jahres die Pforten am Untersee