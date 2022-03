Kyritz

Wie sollen unsere Spielplätze aussehen? Wie viele Busse sollten am Tag fahren? Wo soll es Jugendräume geben? Wo freies Wlan? Um diese und ähnliche Fragen geht es in der ersten Demokratiewerkstatt Kyritz, zu der alle 10- bis 27-Jährigen eingeladen sind.

Zum Projekt gibt es am Freitag, 25. März, um 14 Uhr einen Informationsnachmittag für Kinder, Jugendliche und Eltern im Mehrgenerationenhaus in der Perleberger Straße 10 in Kyritz. Zu diesem Termin gibt es alle Infos zur Demokratiewerkstatt sowie Pizzabacken, Musik und Billard. Wer am 25. März nicht dabei sein kann, kann sich auf dgb-jbs.de/organize oder per Email an juliane.hoffmann@dgb-jbs.de informieren.

Demokratiewerkstatt Kyritz in Flecken Zechlin

Die Demokratiewerkstatt Kyritz findet vom 8. bis 10. April in der DGB-Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin statt. Die jungen Menschen erfahren hier, welche Rechte sie haben und wie sie diese wahrnehmen können. Die Organisatoren wollen sich mit den Kindern und Jugendlichen darüber austauschen, was in Kyritz geht, was fehlt und was nervt.

Neben Workshops wird es auch viel Zeit geben für Grillen, Lagerfeuer, Spiele und Spaß.

Los geht es mit dem kostenfreien Shuttlebus des Mehrgenerationenhauses am Freitag, 8. April, um 15 Uhr. Begleitet werden die Kinder und Jugendlichen durch Kyritzer Sozialarbeiter der mobilen Kinder- und Jugendarbeit, die Koordinatorin der Kinder- und Jugendarbeit Linda Pechstein sowie eine aus Kyritz kommende Erzieherin. Diese werden sowohl Workshops mitgestalten als auch Freizeitaktivitäten begleiten.

Vertreter von Kyritz fahren zur Bildungsstätte nach Flecken Zechlin

Am Sonntag, 10. April, werden Vertreter der Stadt Kyritz zur DGB Bildungsstätte nach Flecken Zechlin reisen, um die Ergebnisse der Kinder und Jugendlichen aus erster Hand zu erfahren.

Den Teilnahmebetrag übernimmt für die Kyritzer Kinder und Jugendlichen inklusive der Ortsteile die Stadt Kyritz. Für teilnehmende junge Leute aus anderen Kommunen fällt für das gesamte Wochenende, inklusive Übernachtung und Verpflegung, ein Obolus von 15 Euro an. Mitzubringen sind Bettwäsche und Handtücher sowie Artikel des persönlichen Bedarfs.

Anmeldungen und mehr unter dgb-jbs.de/organize oder per Email an juliane.hoffmann@dgb-jbs.de.

Von MAZonline