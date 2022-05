Kyritz

Bei 17 Grad Luft- und 12 Grad Wassertemperatur sind am Sonntag in Kyritz etwa 100 Frauen, Männer und Kinder aller Altersklassen baden gegangen. Im Kyritzer Strandbad am Untersee zählte die Schar der Mitglieder in der Wasserwacht im Chor lautstark von Zehn auf Null herunter, um sich dann mit Getöse ins Nass zu stürzen.

Ortsgruppen Kyritz, Neuruppin, Lindow und Rheinsberg im Strandbad vertreten

Eher Gelassenheit legte hingegen eine mit ihren blau-weißen Strickpudeln unübersehbare kleine Schar an den Tag. Kein Wunder, handelte es sich doch um die Winterbader aus Wusterhausen und Umgebung. Die „Klempow-Robben“ stehen kurz vor dem Ende ihrer 45. Saison, die ihnen sehr zum Bedauern kaum knackige Minustemperaturen und damit wenig eisige Rendezvous mit dem Gewässer vor ihrer Haustür bescherte.

Gut gelaunte Wusterhausener „Klempow-Robben" waren mit von der Partie. Quelle: Frauke Borchardt

Beim großen Anbaden der Wasserwächter, zu dem sich Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes aus den Ortsgruppen Kyritz, Neuruppin, Lindow und Rheinsberg trafen, gaben die „Robben“ vom Klempowsee als Gäste ihre Visitenkarte ab. Ein solches Treffen der Nachbarn aus dem OPR-Kreisverband hatte es letztmalig 2020 In Rheinsberg gegeben. Corona bescherte dann im Vorjahr auch dem DRK hier eine Zwangspause.

Matthias Hegert übergab Auszeichnungen an jüngste Mitglieder der Kyritzer Ortsgruppe. Quelle: Frauke Borchardt

Matthias Hegert, langjähriger Kyritzer Ortsgruppenleiter, durfte nun in sonntäglicher Mittagsstunde unter einem bedeckten Himmel alle im „schönsten Strandbad von Ostprignitz-Ruppin“ – so sein Lob – willkommen heißen.

Unübersehbar konnte er dabei auf gute Ergebnisse in der Nachwuchsarbeit verweisen. Immerhin sind unter den 29 Mitgliedern in der Knatterstadt neben acht Erwachsenen auch 21 Kinder, die sich in den Übungsstunden kontinuierlich auf spätere, möglicherweise lebensrettende Einsätze, vorbereiten.

Zu einer kurzen Eröffnung hatten die Mitglieder der Wasserwacht Aufstellung genommen. Quelle: Frauke Borchardt

Das geschieht schrittweise. Dazu gehört bei den Jüngsten der Erwerb des sogenannten „Totenkopfabzeichens“ in Schwarz. Wer es bekommen will, muss unter anderem ein Stundenschwimmen absolvieren, „ohne sich Hilfsmittel und sich zwischendurch irgendwo festzuhalten“. Am besten gelungen ist es Carlos Huamari Molina, der es in 60 Minuten auf 1150 Meter brachte. Matthias Hegert übergab dem Achtjährigen und weiteren kleinen Ausdauersportlern Urkunden, die sie für weitere Aufgaben anspornen sollen, so Hegert.

Salatbuffet im Strandbad Kyritz

Mehr der Worte bedurfte es nicht. Immerhin hatte man sich ja hauptsächlich zum gemeinsamen ersten kühlen Bad im Frühling getroffen, das manche schon mal nutzten, um einige Bahnen zu schwimmen. Wieder an Land und passend angezogen, konnte eine zünftige Premierenfeier starten.

Auf dem Trockenen gab es nach dem Bad ein gemütliches Beisammensein. Quelle: Frauke Borchardt

Dicht umlagert waren in den nächsten zwei Stunden der Grill, den ein Salatbuffet und weitere Leckereien ergänzten. Zusammengestellt hatten es Mitglieder der Wasserwacht und vor allem fleißige Mütter der jüngsten Wasserratten. Allen dankte Matthias Hegert für diesen Einsatz.

Vier Ortsgruppen in Ostprignitz-Ruppin Die Wasserwachtist eine Rettungsorganisation des Deutschen Roten Kreuzes. Mitglieder des eingetragenen Vereins sind in Schwimmbädern und auch an Flussläufen im Einsatz. Als Rettungsschwimmersorgen sie für Sicherheit beim Freizeitspaß. Die WasserwachtOstprignitz-Ruppin ist in vier Ortsgruppen organisiert. Die größte Einheit in Neuruppin hat 151 Mitglieder. Während die Wasserwächter vor einer neuen Saison stehen, geht die bisherige der Winterbader von den Wusterhausener „Klempow-Robben“ am Sonnabend, 7. Mai, zu Ende. Sie treffen sich um 10 Uhr im Strandbad der Dossestadt. Neustart ist wieder im November.

Die weitere Ausbildung findet nun ab sofort an jedem Montag und Freitag von 16.30 Uhr bis 18 Uhr wieder im Strandbad statt. „Das ist unser Vereinsgelände, höchste Zeit, dass wir es wieder nutzen können“, freute sich nicht nur der Chef der Gastgeber des Treffens.

Neue Mitglieder sind immer willkommen. Unter der Rufnummer 0152/25 65 66 98 gibt es dazu weitere Informationen.

Von Wolfgang Hörmann