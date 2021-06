Kyritz

„Wenn wir unsere Gäste nicht mehr bedienen können, dann ist das eine Katastrophe.“ Die Kyritzer „Insl“-Wirtin Rosmarie Köckenberger steht viel zu oft in diesen Tagen vor dieser Herausforderung. Der Personalmangel in der Gastronomie macht nicht nur ihr, sondern allen Gastwirten in der Region zu schaffen, wie sie in Gesprächen mit ihnen erfahren hat. Es kommen einfach keine Bewerbungen. Keiner will in der Gastronomie arbeiten. Zu unsicher ist vielen der Job, besonders nach der Coronapandemie und den damit einhergehenden langen Schließzeiten. Viele Mitarbeiter haben sich neu orientiert, kommen nun nicht mehr zurück. Das merkt auch Rosmarie Köckenberger mittlerweile täglich.

Personalmangel triebt die Gastronomen im Altkreis Kyritz in die Krise

„Die Krise ist für uns Gastronomen mit der Wiedereröffnung nicht vorbei, sondern beginnt durch den verstärkten Personalmangel jetzt erst richtig“, so die Gastwirtin. „Wir fahren die Speisekarte runter, müssen unsere Sitzplätze begrenzen, denn wenn zuwenig Personal da ist, sind wir zum Handeln gezwungen“, fügt sie an.

„Wir haben immer wieder Anzeigen geschaltet und werben auch in den sozialen Medien, aber nichts passiert“, sagt sie und ist sich sicher, dass die Gastronomen komplett umdenken müssen, um zu überleben. „Wir müssen uns neu orientieren, sonst gehen wir unter, weil wir die Gäste, die wir haben, nicht bewirten können“, sagt sie.

Kyritzer „Insl“-Wirtin wirbt für Solidarische Gastwirtschaft

Die „Insl“-Wirtin geht deshalb einen Schritt, mit dem sie schon früher sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Sie wirbt für die „SoGaWi“ – die Solidarische Gastwirtschaft. „Liebe Lieblingsgäste, unterstützt eure Lieblingsgastronomie in diesen schwierigen Zeiten und übernehmt mindestens einmal im Monat eine Schicht in dem Bereich eurer Wahl“, schreibt sie auf ihrer Internetseite. Ähnliches gibt es bereits in der Landwirtschaft – Kunden helfen auf dem Feld – und es funktioniert, wie man am Beispiel Ökohof Waldgarten in Barenthin sehen kann.

Kyritzer „Insl“-Stammgäste wollen helfen

„Ich habe mit dem Modell für die Gastronomie schon früher gute Erfahrungen gemacht“, sagt Rosmarie Köckenberger, die auch Eventmanagerin ist. Und sie kennt schon jetzt viele Leute, die sie auf diese Weise gern unterstützen wollen. „Darunter sind viele Stammgäste aus der Region“, sagt sie. Wenn jeder ein bisschen mitmacht und seinen Lieblingsort unterstützt, kann Gastronomie wieder besser funktionieren. Und Rosmarie Köckenberger ist sich sicher, dass sich das Modell problemlos auf alle Gastronomen übertragen lässt, denn in dem Bereich werde schon seit längerer Zeit immer mehr mit ungelernten Kräften gearbeitet.

Minijob oder Ehrenamt sind denkbar

Die „Insl“-Wirtin selbst möchte, dass das neue Arbeiten ein Geben und Nehmen ist. „Eine Win-Win-Situation für beide Seiten“, sagt sie. Vorstellbar wären unterschiedliche Modelle. Entweder lassen sich die Interessenten als Minijobber anstellen oder sie schreiben eine Rechnung für ihre Arbeit. Wer ehrenamtlich helfen möchte, der könnte zum Beispiel einen Mitarbeiterrabatt bekommen. Rosmarie Köckenberger hat schon oft mit Gästen darüber gesprochen und immer wieder Zuspruch ja sogar schon Angebote für eine Tresenschicht von ihnen bekommen. In Sachen Hygiene macht sie sich keine Sorgen. Sie ist über die IHK befugt, Hygieneschulungen für die Neuen durchzuführen.

Eine schicht am „Insl“-Tresen: Rosmarie Köckenberger gibt Gästen und anderen Interessenten diese Möglichkeit zum Mitarbeiten. Quelle: Caroline Mäske

Akuter Mitarbeitermangel auf der Kyritzer „Insl“

Der Mitarbeitermangel zehrt inzwischen nicht nur an den Nerven, sondern auch an den Kräften. Für die Küche müsste Rosmarie Köckenberger eine Fünf-Mann-Besetzung haben. Aktuell sind es zwei Mitarbeiter. Und weil auch im Service Leute fehlen, muss der Biergarten hinter dem Haus geschlossen bleiben. „Ich arbeite mit Schülerinnen im Service“, sagt die Gastwirtin. Bei 300 Sitzplätzen, die sie eigentlich hat, müssten acht Servicemitarbeiter da sein. „Davon sind wir weit entfernt“, so Rosmarie Köckenberger. Die Situation macht sie traurig. „Wir haben einfach keine Leute, um die Gäste glücklich zu machen“, sagt sie und hofft, dass mit der „SoGaWi“ etwas Entlastung geschaffen werden kann. „Wir wollen unseren Traum vom eigenen Restaurant nicht aufgeben“, sagt sie.

Interessenten können sich per E-Mail an ahoi@insl.de melden.

