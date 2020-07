Kyritz: Wegen der Abstandsregeln ist der Betrieb der Stephanus-Werkstatt noch eingeschränkt

Kyritz

Mario Heidrich war froh, dass er wieder arbeiten gehen konnte. Die Coronapause machte dem Beschäftigten der Stephanus-Werkstatt in Kyritz zu schaffen. Es war doch teilweise sehr langweilig“, sagt er. Nun ist er wieder zu Hause. Aber diesmal ist es der Urlaub, der ihn von der Arbeit abhält. Zwei Wochen dauert er, bis zum 24. Juli.

Regelbetrieb in Kyritz seit Anfang Juli

Anfang Juli startete die Kyritzer Stephanus-Werkstatt in den Regelbetrieb, der aber weiterhin eingeschränkt ist, unter anderem wegen des einzuhaltenden Abstandes. Laut Hygienekonzept müssen jedem Beschäftigtem bei der Arbeit zwischen sieben und acht Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen. „Somit haben wir maximal Platz für 170 Leute“, sagt Betriebsstättenleiter Bodo Schröter.

Arbeitsplätze wurden verlegt

160 Beschäftigte hatten am 1. Juli ihre Arbeit aufgenommen. Im Förderbereich sind laut Schröter zwei Drittel im Dienst. „Um den Abstands- und Hygienegeboten gerecht zu werden, haben wir teilweise Arbeitsplätze an anderen Stellen eingerichtet“, so der Betriebsstättenleiter. Auch die Pausenordnung wurde geändert. Es gibt jetzt vier Frühstücks- und vier Mittagspausen. „Was neben den geforderten Abständen auch viel mehr Ruhe mit sich bringt“, findet Bodo Schröter. In den Gängen läuft man jetzt im Einbahnstraßensystem. Spender mit Desinfektionsmittel sind überall zu finden. Alle Beschäftigten wurden über die neuen Regelungen belehrt. „Und sie halten sich allesamt daran“, lobt Bodo Schröter.

Mario Heidrich fertigt Musterplatten Laminat für Kronotex an. Quelle: Sandra Bels

Anweisungen vom Corona-Vorsorge-Stab

Unzählige Anweisungen vom Corona-Vorsorge-Stab, den Stephanus extra für alle Betriebsteile eingerichtet hat, bekam Schröter in den vergangenen Monaten. Deshalb war und ist das von ihm für Kyritz erarbeitete zwei Seiten lange Hygienekonzept auch dynamisch. „Es kann sich immer wieder etwas ändern“, so Schröter.

Er freut sich darüber, dass die Werkstatt die Coronazwangspause ohne Kurzarbeit überstanden hat. „Die Werkstatt war nicht einen Tag geschlossen“, sagt er. Es gab eine Notbetreuung, anfangs mit 16 Beschäftigten und später mit 39. Betreut wurden diejenigen, für die es dafür zu Hause oder im Wohnheim keine Möglichkeit gab.

Betreuer übernahmen die Arbeit

220 Beschäftigte gibt es. Die Arbeit, die sie sonst erledigen, übernahmen so gut es möglich war, die Mitarbeiter, die sonst die Beschäftigten betreuen. So wurden in der Näherei für den privaten Gebrauch , aber auch für Unternehmen, auf Bestellung an die 14 000 Atemschutzmasken angefertigt. Sie sind bei 95 Grad waschbar, aber für medizinische Zwecke nicht geeignet. Die 24 Nähmaschinen liefen ohne Unterlass.

Wer nähen kann, war dabei

Neben den Werkstattmitarbeiten saßen auch Erzieherinnen aus der Kyritzer Kita „Mitte“ und Leute aus anderen Bereichen in der Näherei. „Alle, die mit einer Nähmaschine umgehen können, beteiligten sich“, so der Betriebsstättenleiter. Aktuell werden in der Näherei Atemschutzmasken für Menschen genäht, die mit Gehörlosen zusammen arbeiten. Sie sind in der Mitte durchsichtig, so dass dem Sprecher von den Lippen gelesen werden kann.

Mundschutz für Gehörlose: Sie lesen dem Gegenüber von den Lippen. Quelle: Sandra Bels

Auch der Betrieb in Heilbrunn lief weiter

Etwa 45 Mitarbeiter hielten den Betrieb der Werkstatt aufrecht. Bodo Schröter selbst war in der Zeit in Heilbrunn tätig, wo die Stephanus-Stiftung eine Landwirtschaft betreibt. „Dort habe ich mit anderen Mitarbeitern die Tiere gefüttert“, erzählt er. Und er sagt, dass er das schon immer mal machen wollte. Schließlich ist er auf dem Land aufgewachsen. Schweinestall, Rinderstall und Koppel waren ihm deshalb auch nicht fremd.

