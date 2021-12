Kyritz: Weihnachtsfeier für Alleinstehende mit CDU, Bürgermeisterin und Kirche

Kyritz

Gemeinsam, nicht einsam. Das war das Motto der Weihnachtsfeier für Alleinstehende in Kyritz am Heiligabend. Und diesmal konnten die Gäste, zumeist Senioren, auch wieder zusammen sein. Denn die Weihnachtsfeier im Gemeinderaum der evangelischen Kirche in Kyritz durfte stattfinden. Im vergangenen Jahr gab es wegen Corona dieses traditionelle Treffen nicht. Damals aß jeder sein Mittag Zuhause, allein, bekam es geliefert. Für Renate Hagen war das schon ein bisschen traurig. Sie lässt sich das Treffen am Heiligabend für Alleinstehende schon seit Jahren nicht nehmen. Und so genoss sie die Gemütlichkeit und die Gespräche und wartete auf das Krippenspiel, das am Nachmittag in der Kirche begann.

Drei Kyritzer Männer waren erstmals dabei

Eine Dame erzählte: „Ich bin das erste Mal hier.“ Eine Freundin, sie saß neben ihr, hat mich mitgenommen. Für Normann Archut war es nicht das erste Mal. Er war in den Jahren zuvor immer der einzige Mann bei den Weihnachtsfeiern. Diesmal nicht. Zum Erstaunen und zur Freude von Bürgermeisterin Nora Görke. Archut hatte Klaus Karge und Norbert Titz mitgebracht. Und er hofft, bis zum nächsten Jahr noch mehr Männer für die Runde begeistern zu können. „Vielleicht sind wir dann ja schon fünf“, sagte er.

Ente mit Rotkohl und Klößen durfte natürlich nicht fehlen. Quelle: Sandra Bels

Weihnachten für Alleinstehende hat in Kyritz 30 Jahre Tradition

Das Weihnachtsfest für Alleinstehende hat in Kyritz eine lange Tradition. Es wurde vor gut 30 Jahren aus der Taufe gehoben von der früheren Bürgermeisterin Margit Fulde. „Sie hatte ein Herz für die Senioren“, sagt Konstantin Normann, dienstältester Stadtverordneter in der CDU-Fraktion. Er hofft, dass das Fest noch viele Jahre so stattfinden kann. „Wir haben uns vorgenommen, weiter durchzuhalten“, sagt er.

Kyritzer CDU finanziert das Fest

Das erste Fest dieser Art fand in der Gaststätte Seekiste statt, die es heute nicht mehr gibt. Viele Jahre wurde es dann zusammen mit der Volkssolidarität veranstaltet. Drei Jahre fand es in Bluhms Hotel statt und seit drei Jahren treffen sich die Alleinstehenden im Gemeinderaum der Kirche. Finanziert wird das Ganze stets von der CDU.

Nach dem Essen, natürlich Entenbraten, Klöße und Rotkohl, wurden Geschichten gelesen und es gab andere Darbietungen zum Beispiel Musik. Eine, die schon als kleines Mädchen die Senioren mit ihrer Musikalität erfreut hat, ist Caroline Mallé. Diesmal sorgte sie nicht nur für Musik, sondern half auch beim Essen und Getränke servieren zusammen mit Melanie Brandenburg vom Gemeindekirchenrat.

Weihnachten für Alleinstehende in Kyritz: CDU, Stadt und Kirchengemeinde luden ein. Quelle: Sandra Bels

Tränen der Freude beim Weihnachtsfest in Kyritz

Die Seniorinnen und Senioren waren gerührt, freuten sich, dass sie sich endlich wieder treffen konnten. Beim Gesang von Elisabeth Feldmann und dem Glöckchenspiel ihrer Tochter Mia Luisa lief dann auch die eine oder andere Träne – der Freude.

Von Sandra Bels