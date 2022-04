Kyritz

Auf dem Grundstück der Familie Alisch in Kyritz hat der Frühling Einzug gehalten. Die Obstbäume auf dem Kartoffelacker stehen kurz vor der Blüte. Vor dem Wohnhaus am Rehfelder Weg können Passanten jetzt die alte Landwirtschaftstechnik bewundern, die Wolfram Alisch über mehrere Jahre gesammelt hat.

Im Frühjahr holt er die Geräte aus dem selbst gezimmerten Unterstand in den Garten. Die großen Holzleiterwagen hat er liebevoll aufgearbeitet. Immer wieder halten Autofahrer an, Interessierte bleiben stehen und auch Schulklassen kommen vorbei, um sich die alte Technik anzuschauen und vom begeisterten Sammler erklären zu lassen.

Alte Technik zur Freude der Passanten in Kyritz

„Vor allem ältere Leute freuen sich dann, dass sie so etwas heute noch zu sehen bekommen.“ Sein ganzer Stolz ist der Bergmann-Dreschkasten: „Das ist ein Traum“, sagt er begeistert. „Dort oben sitze ich manchmal nach der Arbeit mit einem Glas Rotwein.“

Der alte Dreschkasten begeistert den Sammler und Hobby-Landwirt Wolfram Alisch. Quelle: Cornelia Felsch.

Hauptberuflich beschäftigt sich der Kyritzer eigentlich mit moderner Technik: Er verkauft in Neuruppin Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke und Herde. Doch in der Freizeit widmet er sich mit Begeisterung den historischen Geräten.

Wolfram Alisch ist mit der Landwirtschaft aufgewachsen. Alles, was man wissen sollte, um möglichst große Kartoffeln zu ernten, hat er von Großvater und Vater gelernt, die in der Landwirtschaft tätig waren. Als Umsiedler sind sie nach Kyritz gekommen.

„Als Kind musste ich viel auf dem Feld arbeiten, oftmals habe ich es dann nicht geschafft, meine Hausaufgaben zu erledigen“, erzählt der 61-Jährige, der seinen Eltern heute allerdings dankbar dafür ist, dass er später den Beruf des Elektrikers erlernen durfte und dennoch viel Wissenswertes über die Landwirtschaft gelernt hat.

Feierabend – erst wenn es dunkelt

„Mein Vater hat mir alles erklärt“, sagt er. Wolfram Alisch verschneidet seine Obstbäume selbst und kann perfekt mit der Sense umgehen, die er mit einem neuen Griff aus Akazienholz aufgearbeitet hat.

Wolfram Alisch präsentiert seine Sammelstücke vom Frühjahr bis zum Herbst im Garten am Haus in der Rehfelder Straße in Kyritz. Quelle: Cornelia Felsch

Für ihn ist es ein wertvolles Gerät – schließlich haben es Großvater, Vater und Sohn in der Hand gehabt. Feierabend ist für ihn oftmals erst spät am Abend, wenn es dunkel wird und er draußen nichts mehr sehen kann.

Zu tun gibt es für einen Haus- und Gartenbesitzer immer etwas – jetzt Mitte April müssen die Kartoffeln in die Erde, um im Herbst eine gute Ernte einfahren zu können. Zum Einsatz kommen dabei natürlich die alten Arbeitsgeräte und so wie in früheren Zeiten packt am Kartoffelpflanztag die ganze Familie mit an – auch der zweijährige Enkelsohn Bosse ist dabei.

Rübenernte in bester Erinnerung

„Das war bei uns immer so“, sagt Wolfram Alisch, der seine Kenntnisse auch an seinen Sohn weitergibt. „Kartoffeln lesen oder Rüben ernten, das waren für mich als Kind die schönsten Zeiten. Die Erwachsenen erzählten viele Geschichten und es gab frischen Pflaumenkuchen.“

Im Herbst hat der Hobby-Landwirt den Boden der Ackerfläche für die Kartoffeln vorbereitet – flach gepflügt, geschleppt und mit Mist gedüngt - natürlich in Handarbeit mit einer dreizinkigen Mistgabel. So sind die gelegten Kartoffeln nun mit allen wichtigen Stoffen versorgt, die sie zum Wachsen brauchen.

Mit dem typischen Tuktuk-Geräusch zieht der Deutz-Traktor seine Bahnen mit der Lochmaschine unter den Obstbäumen. So wie in früheren Zeiten werden Furchen mit Pflanzlöchern gezogen, in die dann die Kartoffeln gelegt werden. Dabei wird die Erde gelockert und die nachlaufenden Löffel sorgen für die Löcher im gleichmäßigen Abstand.

Kartoffeln legen und Unkraut bekämpfen

Drei Reihen können so parallel gleichzeitig vorbereitet werden. Die fleißigen Helfer laufen hinter der Maschine her, werfen die Kartoffel in das Pflanzloch und treten im Weitergehen auf die Kartoffeln. Das richtige Andrücken mit dem Fuß ist wichtig. Es lässt die Kartoffeln schneller Wurzeln bilden.

Mit umgebautem Gerät werden die Kartoffelreihen später angehäufelt, die Zinken laufen dabei zwischen den Reihen, so dass die Kartoffeln nun mit Erde bedeckt werden. Doch die Arbeit auf dem Kartoffelfeld ist noch nicht beendet, denn in drei bis vier Wochen lassen sich die ersten Unkräuter blicken, die Wolfram Alisch dann mit der Egge bekämpfen muss. Danach müssen die Reihen wieder angehäufelt werden.

Wer Kartoffeln pflanzen möchte, hat die Qual der Wahl. In Deutschland sind 210 Sorten zugelassen. Wolfram Alisch hat sich für die rotschalige Laura entschieden.

Von Cornelia Felsch