Kyritz: Zirkusworkshops auf der Insel im Untersee enden mit großer Show

Kyritz

Noch vor der Eröffnung der Inselsaison im Kyritzer Untersee in diesem Jahr hatten Kinder und Jugendliche aus dem Altkreis Kyritz das Kleinod ganz für sich allein. Sie nahmen an einem Zirkusworkshop des Vereins „La Mule Cirque“ aus Berlin teil und lernten dabei nicht nur alle Winkel der Insel kennen, sondern auch Jonglage, Akrobatik und Tanzen.

Schon die tägliche Anfahrt zur Insel war jeden Tag ein Abenteuer für die Kinder. Sie mussten nämlich mit Wassertretern übersetzen, da die neue Solarfähre der Gaststätte „Insl“ noch nicht da war. Workshopleiterin Leila Köckenberger sagte: „Das war eine schöne und kreative Lösung, die wir zusammen mit dem Bootsverleih des Strandbades gefunden haben.“

Kreativität war gefragt

Kreativität war auch bei den Disziplinen gefragt. Einige durften wegen der Corona-Hygiene- und Abstandsregeln gleich gar nicht stattfinden, wie zum Beispiel das Trapez. Auch das Zirkuszelt wurde nicht aufgebaut. Zu wenig Leute hätten mit entsprechendem Abstand darin sitzen oder trainieren können.

Auch auf Bällen wurde geturnt. Quelle: Sandra Bels

Für Leila Köckenberger war die Insel das perfekte Bühnenbild für die Show. Die Nachwuchs-Artisten und Akrobaten entwickelten in den täglichen Workshops eine eigenständige Show, die die Besucher, die natürlich auch mit Booten übers Wasser kamen, über die Insel führte. Angefangen wurde mit Tanz am Biergarten. Dann ging es weiter zu einer Jonglage-Nummer an einem alten Boot. Vor der Kulisse des Untersees zeigten dann die Stelzenläufer ihr Können. Anschließend führten die Kinder und Jugendlichen ihre Gäste zurück zum Biergarten, wo es Artistik auf Bällen zu sehen gab. Zum Abschluss wurde getanzt und durchs Springseil gesprungen.

Grundkonzept mit den Kindern vollendet

„Wir haben die Insel als Ort genommen, wie er ist“, sagt Leila Köckenberger. Dinge, die da waren, wurden genutzt. Das Grundkonzept hatten sie und ihre Mitstreiter, Artist Mirko Köckenberger und ihr Partner Thibault Gouin, allesamt Artisten und Zirkuspädagogen, im Kopf. Mit den Kindern wurde der Rest, die Show, entwickelt. „Den Tanz als Auftakt haben die Kinder sogar ganz allein choreografiert“, erzählt Leila Köckenberger. Sie freut sich immer, wenn die Teilnehmer eigene Ideen haben und sie dann auch verwirklichen. Zusammen haben alle in den Workshops erlebt, wie eine Zirkusnummer entsteht.

Veranstalter hoffen auf eine Neuauflage

Leila Köckenberger hofft, dass es im kommenden Jahr eine Neuauflage des Projektes gibt. „Wir wollen die Förderung dafür wieder beantragen“, sagt sie. Gefördert wurde das Projekt von der Initiative „Zirkus macht stark“ innerhalb des Programms „Kultur macht stark“ des Bundesbildungsministeriums.

Der Verein „La Mule Cirque“ fand es wichtig, in Krisenzeiten Kindern und Jugendlichen etwas anzubieten. In den Workshops wurden Werte wie Toleranz und ein friedliches Miteinander vermittelt. Leila Köckenberger weiß, wie wichtig das ist. Sie hat auf ihren Tourneen als Artistin schon viel erlebt, war und ist auf der ganzen Welt unterwegs.

Die Stelzenläufer vor dem Publikum in malerischer Kulisse. Quelle: Sandra Bels

Erster Auftritt nach der Coronapause

Für sie und ihre Mitstreiter war es nach der Coronapause der erste Auftritt oder auch das erste Engagement. „Für uns ist das gerade eine sehr schwere Zeit“, sagt Leila Köckenberger. Sie hofft, dass sich auch für die Künstler wie sie bald etwas ändert. Alles, was sie bisher geplant hatte, ist weggefallen. Ihr nächstes Engagement hat sie im November in Brüssel. Sie wird mit ihrer Familie für einige Zeit dann dort leben.

Von Sandra Bels