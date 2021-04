Kyritz: Zu diesen Zeiten ist das Corona-Testzentrum geöffnet

Kyritz

Das Testzentrum im ­Stadtsaal des Mehrgenerationenhauses in der Perleberger Straße 10 in Kyritz bietet in der kommenden Woche von Dienstag bis Sonnabend jeweils in der Zeit von 8 bis 18 Uhr die Durchführung von Corona-Tests an. Das teilte die Kyritzer Stadtverwaltung mit.

Es werden alle Einwohner aufgerufen, das Corona-Test-Angebot wahrzunehmen. Die Durchführung der Tests erfolge unkompliziert ohne Voranmeldung, bisher ohne Wartezeiten und langes Anstehen, informierte die Stadtverwaltung am Donnerstag weiter. Das Ergebnis der Tests liegt dann bereits nach 15 Minuten vor.

Blutspende am Dienstag ebenfalls im Mehrgenerationenhaus

Die angekündigte Blutspende findet stattdessen am ­Dienstag, den 6. April, von 14.30 bis 18.30 Uhr zwar auch im Mehrgenerationenhaus, aber in den Räumlichkeiten des Vereins Ostprignitz Jugend statt.

Von MAZonline