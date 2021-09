Kyritz: Zukunft des Marktes der regionalen Möglichkeiten steht in Frage

Kyritz

Mehr Charme als auf dem Marktplatz und viel gemütlicher noch dazu. Das war das Resümee vieler Besucher und Standbetreiber auf dem 9. Kyritzer Markt der regionalen Möglichkeiten. Der fand nach 2020 und der abgespeckten Coronavariante am Abend nun zum zweiten Mal im Ferienzentrum am Kyritzer Untersee statt. Und diesmal ging das Programm nicht nur einen Abend lang, sondern begann schon am frühen Nachmittag.

20 Stände beim Kyritzer Markt der Möglichkeiten

Etwa 20 Stände regionaler Anbieter waren dabei. Dazu gehörten alte Hasen wie die Bäckerei Vollkern aus Rohrlack, die Ölmühle Katerbow und der Ökohof Waldgarten in Barenthin. Ganz neu waren hingegen Melanie Wittkopf und Familie Zeglin aus Kyritz. Beide lobten ebenfalls die gemütliche und familiäre Atmosphäre im Wald.

Melanie Wittkopf zeigte Lasergravuren. Sie bietet sie auf verschiedenen Materialien an. Zu haben sind Kyritz-Motive aber auch eigenen Ideen. Honig aus Kyritz gab es bei Familie Zeglin, dazu Informationen über die Entstehung. Sogar Bienen waren dabei, die besonders bei den Kindern für große Augen sorgten.

Rote Dichterinnen aus Kyritz traten auf

Zum Kulturprogramm gehörte neben Musik und Clownerie auch ein Auftritt des „Clubs der roten Dichterinnen“ aus Kyritz. Sie lasen nicht nur selbst geschriebene Texte vor. An ihrem Stand konnten Kinder und Erwachsen zum Beispiel Collagen aus Wortschnipseln basteln oder Handlettering-Bilder malen. Wer wollte nahm sie mit nach Hause. Club-Chefin Claudia Brüggemann bot aber auch an, dass die Kunstwerke in das Buch der roten Dichterinnen einmünden, dass derzeit entsteht. So landeten viele Bilder nicht in der Tasche, sondern wurden zunächst auf einer Leine präsentiert und kommen später mit ins Buch.

Thema des Marktes war „Vielfalt“. Und darum ging es auch in zwei Foren, die sich mit Ernährung und Demokratie beschäftigten.

Die Zukunft des Kyritzer Marktes steht in den Sternen

Trotz des erneut großen Erfolgs und Zuspruchs für den Markt konnte Sarah Reinecke noch nicht sagen, wie es damit 2022 weiter geht. Der Markt wurde einst von der Initiative „Prignitz wandeln“ ins Leben gerufen. Inzwischen ist Sarah Reinecke in Sachen Organisation aber Einzelkämpferin. „Dank der Hilfe der Freunde meiner Kinder konnten wir alles stemmen“, sagt sie. Die ersten Überlegungen begannen im März. In den vergangenen drei Monaten akquirierte sie die Stände. Finanziell bekommt der Markt Unterstützung von der Stadt in Höhe von 7000 Euro. „Das Geld ging fast komplett ins Kulturprogramm“, so Sarah Reinecke. Sie wünscht sich, dass sie für die Organisation eine Honorarkraft hätte. Das sei bei dem aktuellen Budget aber nicht möglich.

Von Sandra Bels