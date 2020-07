Kyritz

Ob da jemand seinen kompletten Einkauf vergessen hat? Oder ist es doch nur der ungeliebte Inhalt eines Kühlschranks? Fakt ist: Zum Verweilen lädt diese Bank im Kyritzer Rosengarten dank der in der Sonne verrottenden Lebensmittel nicht mehr ein.

Für die Mitarbeiter des Kyritzer Bauhofes ist so etwas in der bei ­Besuchern beliebten Anlage längst kein Einzelfall. Auch im Rathaus gehen immer wieder Beschwerden über den Zustand des Rosengartens ein.

„Leider verlassen nicht alle den Park sauber und ordentlich“, konstatiert die Stadtverwaltung jetzt zum wiederholten Male. Wege und Wiesen würden immer wieder zur Hundetoilette. Büsche und Rabatten müssten als Müllplatz herhalten. „Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes sind – insbesondere bei schönem Wetter – jeden Tag damit beschäftigt, den Rosengarten zu säubern“, teilt das Rathaus mit. Doch es nehme überhand. „Aufgrund der Größe der Anlage ist eine flächendeckende Reinigung nicht zu leisten.“

Hund an der Leine, Abfall in die Behälter!

Bürgermeisterin Nora Görke appelliert daher jetzt an alle Parkbesucher, dazu beizutragen, den Rosengarten sauber zu halten. Dazu gehöre es, den eigenen Müll mit nach Hause zu nehmen oder in den Abfallbehältern zu entsorgen. Hunde seien im gesamten Park in jedem Fall an der Leine zu führen. Anfallender Hundekot sei unverzüglich zu entfernen.

Die Bürgermeisterin verweist in diesem Zusammenhang auf die gültige Nutzungsordnung für den Rosengarten: Besucher hätten sich so zu verhalten, „dass kein anderer gefährdet, geschädigt, behindert oder belästigt wird und die Anlagen nicht verschmutzt werden“. Das gelte auch für das Mitführen von Hunden oder anderen Tieren.

Geldbußen von bis zu 1000 Euro

Verstöße gegen diese Regelungen seien eine Ordnungswidrigkeit und könnten als solche mit Geldbußen von bis zu 1000 Euro geahndet werden. „Der Außendienst des Ordnungsamtes wird da jetzt vermehrt kontrollieren“, kündigt Nora Görke an. In einem Fall seien die Mitarbeiter kürzlich auch schon tätig geworden und hätten ein Bußgeld verhängt.

Der Rosengarten zählt zu den ältesten und größten Parkanlagen der Stadt. Bereits 1884 entstand zwischen Hagenstraße und Bahnhofstraße eine Promenade, die nach Bürgermeister Wilhelm Rünger benannt wurde. Zur Kyritzer 700-Jahr-Feier 1937 wurde dann die feuchte Wiese an der Rüngerpromenade zum Park umgestaltet. 1960 folgten Beete und eine Freilichtbühne. 1965 weihte man das bis heute bestehende Denkmal für die Verfolgten des Nationalsozialismus ein.

Rosengarten ist der Stadt viel wert

Weitere Gestaltungsarbeiten schlossen sich Anfang der 1990er Jahre an. Ein Problem blieb aber lange die Feuchtigkeit. Das Wasser verhindert oft eine Nutzung des Geländes. Erst 2010 ging die Stadt das mit grundlegenden Veränderungen an. In den Jahren 2010 und 2011 entstanden so unter anderem der Teich samt zu- und Ablauf, zahlreiche Sitzgelegenheiten auf der nun trockenen Wiese, der neue Spielplatz. Die Stadt investierte dafür gut 1,1 Millionen Euro.

Von Alexander Beckmann