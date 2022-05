Kyritz bekommt ein zentrales Verwaltungsarchiv

Kyritz

Das Kyritzer Verwaltungsarchiv ist bisher auf mehrere Standorte verteilt. Die größten Bestände finden sich im Rathaus selbst sowie in einem Gebäude an der Hagenstraße/Ecke Holzhausener Straße.

Jetzt aber wurde laut Michael Köhn von der Stadtverwaltung „ein zentraler Ort“ für das Verwaltungsarchiv gefunden, und zwar in zuletzt nicht mehr gebrauchten Räumen unterhalb der Sparkasse an der Hamburger Straße. Es handelt sich um Räume, die dort zuvor seitens der Sparkasse als Landkreisarchiv verwendet wurden.

Standort Hagenstraße war einst eine Kyritzer Kita

„Wir ziehen dadurch das Gebäude an der Hagenstraße 2 frei“, erklärte Köhn kürzlich vor den Stadtverordneten mit Blick auf jene weiß getünchte Villa, die als ehemalige Kita bekannt ist.

Für Kyritzer Verhältnisse wirkt das Objekt auch heute noch vergleichsweise repräsentativ.

Die Villa an der Ecke Hagenstraße/Holzhausener Straße in Kyritz. Quelle: Matthias Anke

Die Zukunft dieser städtischen Immobilie kommt seit Jahren immer mal wieder als Thema auf. So dürfte es auch jetzt wieder geschehen angesichts des damit dort absehbaren Leerstands.

Und so wird sich seitens der Stadtverwaltung längst Gedanken gemacht. „Ja, wir prüfen weiterhin, was aus dem Haus an der Hagenstraße 2 werden kann“, bestätigt Veronika Lausch.

Rolle in der Standortanalyse für eine neue Kyritzer Kita gespielt

Die für den Schulbereich zuständige Amtsleiterin war mit dem Thema schon häufiger befasst. Schließlich wurde einst überlegt, mittels Räumen in der Villa Platzprobleme der benachbarten Goethe-Grundschule zu lösen und vor allem für die Hortbetreuung zur Verfügung zu stellen. Auch als erneuter Kitastandort kam das Gebäude schon ins Spiel.

Als Kita wurde es einst jahrelang genutzt. Doch 2014 war dann von einem unverhältnismäßig hohen Kostenaufwand die Rede. Barrierefreiheit und Brandschutz lauteten die Knackpunkte für dieses denkmalgeschützte Haus. Für mehrere Millionen Euro eine neue Kita in der Prinzenstraße zu bauen, erschien damals sinnvoller.

Entspannung in Kyritz dank dem 2021 eröffneten Hortzentrum

Dann stand zur Debatte, in der Villa wenigstens drei bis vier zusätzliche Klassenräume entstehen zu lassen angesichts steigender Schülerzahlen. So beschlossen die Stadtverordneten 2019, die Hagenstraße 2 dahingehend herzurichten. Ein Planungswettbewerb sollte angeschoben werden.

Dann aber gelang mittels eines 2020 geplanten und 2021 eröffneten neuen Hortzentrums – ebenso in ehemaligen Sparkassenräumen an der Hamburger Straße – ein weiterer großer Befreiungsschlag. Das entspannte die Situation auch an der Grundschule mit den dortigen Hortkapazitäten.

Frage des Umgangs mit städtischen Immobilien in Kyritz

Und: Schon als Ende 2020 bekannt wurde, dass die Stadt Kyritz damit rechnet, dass die Zahl der Ein- bis Zehnjährigen bis 2030 um rund 30 Prozent in Kyritz sinkt und es zugleich mehr Betreuungsplätze in Kitas und Horten geben werde, hieß es in jenem Bildungs- und Sozialausschuss hinsichtlich der Hagenstraße 2 laut Bürgermeisterin Nora Görke: „Das ist, was die Zahl der Kinder angeht, kein Projekt, das wir dringend umsetzen müssten.“

Ohnehin sei laut Veronika Lausch dort jetzt so schnell kein kompletter Leerstand in Sicht, weil noch weiteres in dem Gebäude eingelagert sei als nur das Archivmaterial. „Und es gibt aus den Fraktionen zudem ja immer öfter die Bitte, mal grundsätzlich zu betrachten, wie wir mit Objekten der Stadt künftig insgesamt umgehen.“

Von Matthias Anke