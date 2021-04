Kyritz erinnert mit 200 Jahre altem Marsch an einen Teil der Stadtgeschichte

Kyritz

Pfarrer Daniel Feldmann und Vertreter der Interessengemeinschaft „Historische Vereine von Kyritz“ haben mit einem Blumengebinde und einer Schweigeminute am Schulze-Kersten-Denkmal in Kyritz an den 214. Jahrestag der Hinrichtung der beiden Kyritzer erinnert. Der Kämmerer Johann Carl Friedrich Schulze und der Kaufmann Carl Friedrich Kersten wurden am 8. April 1807 von napoleonischen Truppen vor den Toren der Stadt hingerichtet.

Feldmann findet es wichtig, dass immer wieder an dieses Ereignis erinnert wird. „Das Leben der Menschen lag damals nach der Tat in Trümmern“, sagte er bei der kurzen Andacht am Denkmal vor der St.-Marien-Kirche. „Wir können glücklich sein darüber, dass unser Rechtsstaat heute solche Exekutionen wie damals nicht mehr zulässt“, so der Pfarrer.

Kyritzer wollen jedes Jahr an die Opfer erinnern

Diese Ehrung soll künftig jedes Jahr stattfinden. Darüber haben sich die historischen Vereine bereits verständigt. Erstmals bei einer ihrer Aktionen mit dabei war das 1. Traditions- und Artilleriecorps aus Kyritz mit Mitglied Bernd Lehmann. Der Verein will künftig in der Interessengemeinschaft mitarbeiten, zu der neben dem Heimatverein Kyritz auch die Kyritzer Knattermimen, die Historische Gesellschaft zu Kyritz und die evangelische Kirchengemeinde gehören. Zusammen wollen sie Traditionen wieder beleben oder weiter pflegen.

Knattermimenchef Eckhard Kutzer erinnert sich zum Beispiel noch gut daran, dass der Jahrestag der Hinrichtung von Schulze und Kersten einst auf dem Marktplatz mit einem Theaterstück gewürdigt wurde. Die Interessengemeinschaft arbeitet daran, so etwas wieder aufzuführen, vielleicht schon im kommenden Jahr.

Vereine arbeiten das historische Kyritzer Thema auf

„Wir wollen auf diese Art das historische Thema der Stadt aufarbeiten“, sagt Manuela Bismark, Vorsitzende des Heimatvereins. Es habe schließlich noch mehr als die Basse­witzgeschichte gegeben.

Während der Ehrung am Denkmal, die bewusst klein gehalten wurde wegen der Coronaregeln, wurde ein ganz besonderer Marsch gespielt. Es ist der Marsch Nr. 1 der Kyritzer Gelben Reiter von 1788, ein Reiterregimentsmarsch. Dafür gibt es historische Beläge. Er erklang erstmals öffentlich bei einer Gedenkveranstaltung in Kyritz.

Die kopierten Noten hatte einst Heimathistoriker Herbert Brandt aufgespürt, war von Manuela Bismark zu erfahren. Sie holte die Blätter wieder hervor, nachdem sie jahrelang in einer Schublade verschwunden waren. Es handelt sich dabei um zwölf Märsche der Kyritzer Gelben Reiter. Der Heimatverein ist derzeit auf der Suche nach den Original-Noten.

Dietmar Lemke digitalisiert die alten Noten und macht sie hörbar. Quelle: Christamaria Ruch

Kyritzer Musiklehrer digitalisiert die alten Noten

Manuela Bismark brachte die kopierten Notenblätter zu Dietmar Lemke, der in Kyritz eine Musikschule hat und auf Blasinstrumente spezialisiert ist. Der wiederum übernahm die Aufgabe, „die Noten hörbar zu machen“, wie er selbst sagt. Er digitalisiert sie und stellt sie dann als MP-3 zur Verfügung. „Ich spiele die Stücke ein und wandle sie dann in eine Minidatei um“, so der Musiker. Gut zwei bis drei Stunden braucht er für ein Stück. „Es ist viel Arbeit“, sagt Lemke. Aber er freute sich darüber, schon kurz nach der Übergabe der Noten mit dem Regimentsmarsch ein erstes Ergebnis vorlegen zu können.

Elf Kyritzer Märsche kommen noch dazu

Die übrigen elf Stücke will der Kyritzer nun nach und nach einspielen und digitalisieren. „Ich denke, dass ich bis zum Ende des Jahres damit fertig bin“, so Lemke. Die Arbeit ist für ihn nicht neu. Er hat Ähnliches auch schon für Privatleute gemacht. Lemke denkt darüber nach, auch eine Version mit Musikern zu arrangieren. Dafür müssten dann vier Trompeten und zwei Kesselpauken spielen.

Die fertigen Lieder will die Interessengemeinschaft der historischen Vereine künftig in ihre Arbeit mit einfließen lassen, war von Manuela Bismark zu erfahren. Ideen für die künftige Zusammenarbeit haben die Mitglieder schon jede Menge zusammen getragen. Derzeit hemme allerdings die Coronasituation die Organisation. Was sie auf jeden Fall in diesem Jahr wieder anbieten wollen, das ist die Neuauflage des Kyritzer Lustwandels, ein historischer Stadtspaziergang.

Von Sandra Bels