Kyritz

So voll war es im Kyritzer Strandbad bestimmt seit Jahren nicht mehr. Hunderte Besucher wollten am Sonnabendnachmittag beim Fest zum 100-jährigen Bestehen der Anlage dabei sein. Der Parkplatz an der Seewiese reichte bei weitem nicht.

Am 26. Juni 1921 war die „Kyritzer Seebadeanstalt“ feierlich eröffnet worden. „Das war seinerzeit eine große Leistung der Kyritzerinnen und Kyritzer“, schätzte Bürgermeisterin Nora Görke bei ihrer Begrüßung ein. „Und das ist es immer noch.“ Sie würdigte unter anderem das Engagement der Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft, die das Bad seit 1998 betreibt, und verwies auf den erneuerten Steg als jüngste Errungenschaft.

Kyritzer sind stolz auf ihr Bad

Für die Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft Gabriele Schuster steht fest: „Das Strandbad ist heute immer noch so schön wie 1921.“ Sie enthüllte den zum Jubiläum restaurierten Gedenkstein, der schon seit 100 Jahren an den Bau und den eng damit verbundenen „Kyritzer Schwimmsport-Verein“ erinnert.

Der Kyritzer Heimatverein konnte dazu die historischen Details liefern. Manuela Bismark erwähnte in einem Vortrag eben diesen im Februar 1921 gegründeten Verein: „Man hatte nach Trainingsmöglichkeiten gesucht.“

Stadt und Bürger investierten in einen Trend

Erst etwa 25 Jahre zuvor waren die Kyritzer beim Baden so richtig auf dem Geschmack gekommen. Ab etwa 1896 vergnügte man sich in der Jäglitz. Das Seeufer war zu der Zeit noch kaum zugänglich.

Allerdings legte damals der Verschönerungsverein die Inselpromenade an, die heutige Seestraße. Ab 1901 gab es die Inselgastätte und 1907 eröffnete der Berliner Gastwirt Fritz Hemmerling an der Inselpromenade sein „Waldschlösschen“.

Ein Stück südlich der heutigen Seewiese entstand dazu auch die erste offizielle Badestelle am Untersee. Sie bot für den Sport aber kaum geeignete Bedingungen. Auf Betreiben Fritz Hemmerlings und weiterer schwimmsportbegeisterter Kyritzer willigten Bürgermeister Wilhelm Rünger und die Satdtverordneten schließlich in die Errichtung der neuen Seebadeanstalt am heutigen Standort ein. 80.000 Reichsmark brachte die Stadt für das Vorhaben auf und viele Kyritzer leisteten unzählige Arbeitsstunden, um Steg und Gebäude zu errichten.

Aktuelle Unterhaltung und ein wenig Nostalgie

All dies und nicht zuletzt die diversen Erweiterungen und Modernisierungen der vergangenen Jahrzehnte wurden am Sonnabend gefeiert. Wie immer boten das Strandbad und zahlreiche Unterstützer dabei vor allem Kindern einen Riesenspaß: Basteln, Toben, Baden, Clownerie, Trommeln, kostenloses Eis und vieles mehr. Bei Leierkastenmusik, historischer Bademodenschau, Schautafeln zur Geschichte der Anlage und einem Ausflug zur „alten Badeanstalt“ kamen aber auch eher nostalgisch orientierte Besucher bis in den Abend voll auf ihre Kosten und weit darüber hinaus: Der Eintritt zum Strandbadfest war schließlich frei.

Zur Galerie Das Fest zum 100-jährigen Bestehen des Kyritzer Strandbades bot am Sonnabend über Stunden ein abwechslungsreiches Programm. Hunderte Besucher genossen das Angebot sichtlich.

Bürgermeisterin Nora Görke nutzte die Veranstaltung, die ersten Wanderwegepaten der Stadt zu begrüßen. Der Historische Heimatverein war dem Aufruf als erster gefolgt. Von ihm und möglichst vielen weiteren Mitstreitern erhofft sich Kyritz ehrenamtliche Unterstützung beim Erhalt und bei der Verbesserung der Wanderwege auch am See und dabei, diese Angebote überregional bekannt zu machen.

Von Alexander Beckmann