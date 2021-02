„Kyritz handelt“ ist die neue Internetplattform für Gewerbetreibende

Kyritz

Die neue Gewerbeseite „Kyritz handelt“ ist am Mittwoch ins Netz gegangen. „Sie ist in Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen entstanden“, sagte die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke am Dienstagabend im Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung. Sie ist sehr schön geworden“, so Nora Görke. „Zum Start gibt es Filme, Fotos, Texte von 40 Unternehmen“, fügt sie an. Die Webseite ist eine von mehreren Corona-Hilfsmaßnahmen der Stadt Kyritz für die Gewerbetreibenden.

Kyritz zeigt sich als lebenswerte Stadt

Die Stadt möchte zeigen, dass Kyritz ist ein guter Ort zum Leben, Wohnen und Einkaufen, aber auch zum Ausbilden, Arbeiten und für Unternehmensgründungen oder -übernahmen ist. Besonders in der Corona-Pandemie sei es wichtig, das zu zeigen. „Denn die Unternehmen sind gerade jetzt aktiv, verkaufen ihre Produkte, suchen Azubis und Mitarbeiter, sind innovativ und stecken den Kopf nicht in den Sand, sie sind für ihre Kunden da – sie handeln“, so die Bürgermeisterin.

Anzeige

Unternehmen aus Kyritz konnten sich bewerben

Der Name für die Online-Gewerbe-Plattform war mit „Kyritz handelt“ schnell gefunden. Interessierte Unternehmen konnten sich für eine Aufnahme bewerben. Katrin Ribbe von der Agentur „Kultich“ aus Zernitz stimmte mit den Firmen die Internetauftritte ab. Joseph Ribbe, Webseitengestalter „Coderwelsch“ aus Potsdam, drehte kleine Filme. Auftrag- und Geldgeber war die Stadt Kyritz.

Joseph Ribbe entwickelte die Plattform, die auch Informationen zum Gewerbestandort und Stellenangebote präsentiert. Die Unternehmen stehen exemplarisch für die Branchenvielfalt der Stadt.

Besondere Betriebe werden präsentiert

Auf der Internetseite sind Handwerksbetriebe, Gesundheitsdienstleister wie das Klinikum, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, hoch spezialisierte Industrieunternehmen, Händler unterschiedlicher Waren sowie Dienstleister, wie Ingenieurbüro, Bus- und Taxiunternehmen, Banken, Immobilienverwalter und -makler zu finden. Aber auch besondere Unternehmen, wie eine Flugschule oder ein Plattenladen präsentieren sich.

„Kyritz handelt“ ist mehr als eine Datenbank

„Kyritz handelt“ ist weit mehr als eine formelle Datenbank. „Sie soll vor allem Kleinstadtlust wecken“, so Nora Görke. Deshalb sei sie auch bewusst unfertig – so wie die Stadt selbst. Kyritz soll aber nicht im Ist-Zustand verharren. Die Stadt soll sich weiterentwickeln, soll auch für künftige Generationen lebenswert sein. Und so ist es auch mit der Gewerbe-Plattform. Sie soll lebendig sein, soll sich verändern, überraschen.

Weitere Aktionen für Kyritzer Gewerbetreibende

Neben der Webseite gab es weitere Aktionen innerhalb der Corona-Pandemie, die den Gewerbetreibenden helfen sollen. So wurden zum Beispiel die Gutscheine der Aktionsgemeinschaft Kyritzer Gewerbe bezuschusst. Außerdem entstand der Flyer „Der perfekte Tag“, der mit dem Knatterblatt verteilt wurde und einen Einblick in die unterschiedlichsten Bereiche gab. Darüber hinaus wurden Gastronomie-Gutscheine an verdiente ehrenamtliche Kyritzer verteilt. „Deren Einlösung hoffentlich noch in diesem Jahr stattfinden kann“, so Nora Görke.

Unternehmen, die ihre Firmen, Gewerbeflächen oder Stellenangebote auf „Kyritz handelt“ präsentieren möchten, können sich an das Stadtmarketing, Doreen Wolf, Telefon 033971/60 82 77, E-Mail wolf@kyritz.de wenden.

Von Sandra Bels