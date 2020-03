Kyritz hat den ersten Evolutionsweg Brandenburgs

Kyritz

An der Kyritzer Seestraße steht seit Sonnabend der erste Evolutionsweg Brandenburgs. Die 20 Schautafeln erläutern die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Entwicklung des Lebens auf der Erde.

Die Tour startet an der Einfahrt zum Sportplatz und verläuft von dort über fast bis zum Seeufer hinunter. Die unterschiedlichen Abstände zwischen den Tafeln sollen die zeitlichen Abläufe veranschaulichen. „4,7 Milliarden Jahre sind umgelegt worden auf einen Kilometer Länge“, erläutert der Initiator des Evolutionswegs Peter Linke aus Lellichow. Er ist überzeugt: „Damit können auch Kinder begreifen, was diese Zeiträume bedeuten.“

Weg führt durch 4,7 Milliarden Jahre

Die Schautafeln gehen auf wichtige Stationen bei der Entwicklung des Lebens ein. Quelle: Alexander Beckmann

Denn allein von der Entstehung der Erde bis zu den ersten Anzeichen von Leben „vergehen“ 122 Meter. Erst nach 268 Metern tauchen die ersten Bakterien auf – und so fort. Auf den letzten rund 100 Metern drängt sich schließlich all das, was man heute unter Tieren und Pflanzen versteht.

Als Förster widmet sich Peter Linke auch der Waldpädagogik. „Wie Pflanzen sich an unterschiedliche Standorte anpassen, das ist alles Evolution“, vermittelt er seinen Besuchern. Bei seiner Suche nach entsprechenden Lehrmaterialien sei er auf das Evokids-Projekt der Giordano-Bruno-Stiftung gestoßen und dann im vergangenen Jahr auf die Eröffnung des ersten Evolutionslehrpfades in Leimen ( Baden-Württemberg). „Da hab ich mir vorgenommen: Sowas kommt in mein Revier.“

Unterstützung durch Spender aus der Region Kyritz

Das befindet sich allerdings im Bereich der Oberförsterei Neuruppin. Linke fragte also auch in seiner Heimatstadt Kyritz nach einem geeigneten Standort und fand offene Ohren – auch wenn die Stadtverordneten eine finanzielle Beteiligung ablehnten. Linke setzte auf Spenden.

„Ich war eigentlich erstaunt. Ich hatte keine Probleme, Sponsoren zu finden.“ 15 von ihnen sind auf den Schautafeln vermerkt. Weitere leisteten Unterstützung für die geplante Eröffnungsveranstaltung, die am Sonnabend aber wegen der Corona-Situation ausfallen musste. Bei nächster Gelegenheit soll sie aber nachgeholt werden und dann auch Raum zur Diskussion rund um das Thema bieten.

„Der Evolutionsweg soll ja kein Selbstzweck sein, sondern die Thematik populär machen. Ich bin auch in Kontakt mit den Schulen der Region“, erklärt der Initiator.

Voraussichtlich im Sommer wird in Templin ( Uckermark) eine weitere derartige Anlage eröffnet.

Von Alexander Beckmann