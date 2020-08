Kyritz

Der Kyritzer Stadthistoriker Herbert Brandt hat sich im Laufe der Zeit mit vielen Bereichen der Heimatgeschichte intensiv beschäftigt. Doch zur Elektrifizierung der Stadt hat Brandt ein ganz besonderes Verhältnis, denn er ist gelernter Elektriker und war an der Umstellung der Versorgung von Gleichstrom auf Wechselstrom in den 1960er Jahren maßgeblich beteiligt.

Für die Bereitstellung von Informationen und zahlreichen historischen Bilder aus seinem Archiv für diesen Beitrag sei ihm an dieser Stelle herzlichst gedankt.

Zur Galerie Kyritz hat zwar seit 1897 elektrischen Strom, doch die Umstellung von Gleich- zu Wechselstrom ließ lange auf sich warten. Erst 1968 kam die Umstellung.

Das „elektrische Zeitalter“ begann in Kyritz bereits im Jahr 1897 mit dem Bau eines Elektrizitätswerkes in der Mühlenstraße. „Das war im Vergleich zu manch anderen Städten sehr früh und geschah auf Privatinitiative“, sagt Herbert Brandt.

Der Strom war damals Gleichstrom und wurde mit einer Dampfturbine erzeugt, die man mit Kohlen befeuerte. Den imposanten Schornstein auf dem Hof des E-Werkes kann man auf einigen wenigen Fotos und Postkarten deutlich erkennen (siehe Online-Bildergalerie).

Kyritzer Stärkefabrik hatte schon früher eine Dampfturbine

Der Heimathistoriker ist sich jedoch sicher, dass die Kyritzer Stärkefabrik schon etliche Jahre früher mit einer Dampfturbine elektrischen Strom erzeugte, aber nur für den Eigenbedarf.

Vom Turm des einstigen Hospitals am Ende der Gorki-Straße wurde früher der Strom in die umliegenden Straßen verteilt. Quelle: André Reichel

Der in der Mühlenstraße produzierte Gleichstrom wurde zunächst nur in der Innenstadt über mehrere Stromkreise verteilt. Die dafür notwendigen Kabel waren an hölzernen Freileitungsmasten montiert. Vom E-Werk aus führten Kabel zum Turm auf dem Hospitalgebäude am Ende der Gorki-Straße. „Man kann auf den Bildern deutlich sehen, wie vom Turm aus die vielen Kabel abgehen“, berichtet Brandt.

Elektrische Geräte gab es zur Jahrhundertwende natürlich noch nicht so viele, wie heutzutage. Vielmehr ging es damals um die Beleuchtung der Wohnungen mit Glühbirnen. „Kerzen und Petroleumlampen waren von nun an nicht mehr die einzige Lichtquelle im Haus“, so Herbert Brandt.

Drahtseile quer über die Straße von Haus zu Haus gespannt

Bald schon wurden auch die Straßen mit elektrischem Licht beleuchtet. Dazu wurden Drahtseile quer über die Straße von Haus zu Haus gespannt und daran in der Mitte eine Lampe installiert. Schon um 1900 gab es aber auch die ersten Lampenmasten., wie zum Beispiel auf dem Marktplatz.

In diesem Jahr übernahm die Stadt Kyritz das E-Werk in der Mühlenstraße. Noch vor dem Ersten Weltkrieg wurde vor den Toren der Stadt nahe der Stärkefabrik die „Überlandzentrale“ gebaut. Hierbei handelte es sich um ein Umspannwerk. Schon damals kam dort Wechselstrom an, der in einem Kraftwerk in Hennigsdorf produziert und über eine 110 KV-Leitung bis Kyritz und weiter nach Perleberg geschickt wurde.

Das vom Mast nach links abgehende Kabel versorgte in der Gorki-Straße einen Haushalt für ein TV-Gerät mit Wechselstrom. Quelle: André Reichel

Zur massenhaften Stromversorgung ist Wechselstrom besser geeignet, als Gleichstrom. Insbesondere, weil man Gleichstrom nicht so hoch transformieren kann wie Wechselstrom. Kyritz produzierte zunächst aber weiter, bis kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges, seinen eigenen Strom. Zwar wurde von nun an Kyritz mit Wechselstrom vom Umspannwerk versorgt, doch man hielt in der Knatterstadt weiter eisern am Auslaufmodell Gleichstrom fest.

„Im alten E-Werk in der Mühlenstraße wurden Gleichrichter installiert, die den Wechselstrom wieder in Gleichstrom umwandelte“, berichtet Herbert Brandt. Zu der Zeit riss man auch den dortigen Schornstein ab. Er wurde nicht mehr gebraucht, wie auch die alte Dampfturbine. Sie wurde ersetzt durch ein Dieselaggregat, das im Notfall die Stromversorgung der Stadt sicherstellen sollte.

Imposante Kandelaber aufgestellt

In den 1930er Jahren wurden in der Stadt im Zuge des Wasser- und Abwasserleitungsbaus die alten Holzmaste durch Betonmaste ersetzt. An markanten Plätzen und Kreuzungen wurden imposante Kandelaber aufgestellt. Insgesamt gab es fünf davon. Einer auf dem Markt, ein weiterer auf der Kreuzung Pritzwalker Straße, Ecke Perleberger Straße.

Auch an der Goethe-Schule stand ein Kandelaber, wie auch an der Saarfreiheit, dem späteren Liebknecht-Luxemburg-Platz. Inzwischen gab es auch immer mehr elektrische Geräte, wie Radios und sogar Waschmaschinen.

Die heutige Gorki-Straße mit Blick Richtung Norden. Die Strommasten verlaufen an der Ostseite der Straße. Quelle: André Reichel

Ende des Zweiten Weltkrieges, am 2. Mai 1945, marschierte die Rote Armee in Kyritz ein. Elektrischen Strom gab es wegen der Kriegszerstörungen überall im Lande nur sporadisch. „Oft hatten wir nur eine Stunde Strom pro Tag“, erinnert sich Herbert Brandt, der in der Schulstraße groß geworden ist. Dort waren auch die Wachsoldaten des sowjetischen Stadtkommandanten untergebracht. Grelle Lichter machten in der Straße die Nacht zum Tag. „Den Strom dafür bezogen sie mit Sicherheit von der Stärkefabrik“, so Herbert Brandt.

Dieselaggregat aus der Mühlenstraße von sowjetischen Soldaten demontiert

Das Dieselaggregat aus der Mühlenstraße wurde jedenfalls von den sowjetischen Soldaten demontiert und abtransportiert. Bald aber war die Stromversorgung wieder sichergestellt. Viele elektrisch betriebene Geräte gab es jedoch zunächst nicht. Sämtliche Radios in der Stadt wurden von den Rotarmisten beschlagnahmt.

Das „Überlandzentrale“ genannte Umspannwerk an der Stärkefabrik in einer Aufnahme vor dem Ersten Weltkrieg. Quelle: André Reichel

Mitte der 50er Jahre kamen die ersten Fernsehgeräte auf. Diese konnte sich jedoch nicht jeder leisten. Wer über ein TV-Gerät verfügte, konnte man damals leicht erkennen. „Ein extra Kabel wurde von den Masten zum jeweiligen Haus verlegt“, so Herbert Brandt.

Am 20. September 1968 kam der Wechselstrom

Mitte der 60er Jahre bekam er als Mitarbeiter des Kyritzer Elektroanlagenbau (EAB) den Auftrag, die Verkabelung in der Innenstadt in Vorbereitung auf die Umstellung auf Wechselstrom vorzunehmen. Die Betonmasten verschwanden in diesem Zuge aus dem Stadtbild, zumindest in der Innenstadt. Rund zwei Jahre brauchten Brandt und seine fünfköpfige Brigade hierfür.

Dann war es so weit. Am 20. September 1968 legte Schaltwärter Erich Röbert in der Gleichrichterstation, in der Mühlenstraße, zum letzten Mal den Hebel der Gleichrichter um. „Von nun an hatte Kyritz auch Wechselstrom, als allerletzte Stadt in der ganzen DDR“, berichtet Herbert Brandt, der bei diesem Ereignis mit zugegen war.

Von André Reichel