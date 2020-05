Kyritz kam im Zweiten Weltkrieg vergleichsweise glimpflich davon

Kyritz

Der Kyritzer Heimatforscher Herbert Brandt beschäftigt sich seit langer Zeit mit der Vergangenheit seiner Heimatstadt, auch mit den Geschehnissen rund um den Zweiten Weltkrieg. Herbert Brandt sprach mit Zeitzeugen, trug Dokumente, Tagebücher und einige Fotos zusammen. Der MAZ stellte er sein Wissen und Material für diesen Artikel zur Verfügung. Dafür sei ihm an dieser Stelle herzlichst gedankt.

Zur Galerie Kyritz blieb im Zweiten Weltkrieg zum Glück vor größerer Zerstörung verschont, doch Anfang Mai 1945 kam die Front auch dort an. Am 2. Mai wurde die Stadt kampflos übergeben.

Am 2. Mai 1945 endete in Kyritz und den Orten der Umgebung mit dem Einmarsch von Einheiten der Roten Armee der Zweite Weltkrieg. Weil die Stadt an der Jäglitz kampflos übergeben wurde, blieb sie von einer sinnlosen Zerstörung verschont.

In der ersten Hälfte dieses Krieges fanden die Kämpfe an den Fronten weit entfernt in den Tiefen der Sowjetunion und in Nordafrika statt. Die Atlantikküste war ab 1940 von Frankreich bis Norwegen von deutschen Soldaten besetzt. Doch dann wendete sich, mit dem Untergang der sechsten Armee im Winter 1942/43 in Stalingrad, das Blatt, und das Kriegsgeschehen kam an allen Fronten der Heimat immer näher.

Bomberverbände auf dem Weg nach Berlin

In der beschaulichen Kleinstadt Kyritz wurde dies ab 1943 deutlich, als die Reichshauptstadt Berlin immer häufiger Ziel anglo-amerikanischer Bomberverbände wurde. Die Briten flogen stets im Schutze der Nacht, und die Amerikaner kamen tagsüber mit ihren „fliegenden Festungen“. „Aus Nordwesten kommend, überflogen die Bomber auf dem Weg nach Berlin oft auch Kyritz“ so Brandt.

Die Frau des letzten Stadtmühlenbesitzers berichtete vor einigen Jahren, wie sie damals mit ihrem Mann an so manchen lauen Sommerabenden auf einer Parkbank an der gegenüberliegenden Wässering sitzend, beobachten konnten, wie Berlin bombardiert wurde. „Zuerst warfen sie Leuchtkugeln ab, und bald darauf sah man den Feuerschein der brennenden Stadt“, erzählte sie.

Abgestürzter Flieger bei Kyritz

Eine inzwischen gestorbene Kyritzerin erzählte, dass sie als junges Mädchen im Sommer 1943 einen schwer beschädigten amerikanischen Bomber mit brennenden Motoren auf dem Rückweg von Berlin über Kyritz hinwegfliegen sah, der schließlich nahe der Stadt abstürzte. „Wir Kinder sind dort sofort mit dem Rad hingefahren und schauten uns das Flugzeug an.

„Deutsche Soldaten waren schon vor Ort und verteilten an uns die Schokolade, die die Besatzung bei sich hatte“, erzählte sie. Zur Ortung der alliierten Flieger hatte die Wehrmacht auf dem Rathausturm eine Radaranlage installiert, die dort bis zum Kriegsende blieb.

Erste Flüchtlingskolonnen kommen an

Wie ernst die Lage war, wurde den Kyritzern spätestens klar, als ab Ende Januar, Anfang Februar 1945 die ersten Flüchtlingsrecks aus den bereits verlorenen Ostgebieten ankamen. Viele Menschen aus dem Raum Schwerin/ Warthe fanden rund um Kyritz eine neue Heimat.

Eine von ihnen ist die heute 91 Jahre alte Anna Paetzelt aus Zernitz. Damals fanden sie und ihre Familie in Zarenthin bei Gumtow eine vorläufige, sichere Bleibe. Doch schon bald sollte der Krieg auch dort ankommen.

Im April 1945 war die Lage an der Front endgültig vom chaotischen Rückfluten der Wehrmacht gekennzeichnet. Die Oder wurde in breiter Front überwunden und Berlin eingekesselt.

Auf der Flucht Richtung Elbe

Die Rote Armee strebte zudem immer schneller den Resten der geschlagenen deutschen Streitkräfte nach, die sich in Richtung Elbe durchschlugen. Sie wollten aus guten Gründen lieber dort in amerikanische Kriegsgefangenschaft gehen, als den Russen in die Hände zu fallen. Mit ihnen zogen hunderttausende Zivilisten, die ebenfalls Angst vor den Russen hatten.

Endlos scheinende Trecks fliehender Soldaten und Zivilisten zogen auch die Bundesstraße 5, damals Reichsstraße 5, entlang gen Westen. „Wir haben damals gehört, wie diese Trecks von Tieffliegern beschossen wurden“, erinnert sich Anna Paetzelt.

Tieffliegerangriff in Dannenwalde

Sicher waren die Menschen fern der großen Straßen allerdings auch nicht. Der inzwischen gestorbene, einstige Dannenwalder, Günther Lomnitz, berichtete, dass er auf dem Weg zur Dorfschule von einem Tiefflieger beschossen wurde. „Ich hatte Glück und konnte mich gerade noch rechtzeitig hinter einen der alten Linden verstecken, die damals noch die Straße im Dorf säumten“, berichtete er.

Die beiden in Kyritz eingerichteten Lazarette im ehemaligen Kinderheim in der Perleberger Straße und in der Goethe-Schule wurden geräumt, bevor die Rote Armee eintraf.

Kyritzer Seenkette wird zur Frontlinie

Bis zum 29. April stand die Front an der Linie Waren, Mirow, Rheinsberg und Alt Ruppin, um schon tags darauf zur Linie Meyenburg, Wittstock und Kyritzer Seenkette zurückverlegt zu werden. „Gerade die Seenkette war da von strategischer Bedeutung, stellte sie doch das letzte größere natürliche Hindernis bis zur Elbe dar“, sagt Herbert Brandt.

Am 29. April wurde der Korpsstab des 3. SS-Panzerkorps von Gransee nach Kyritz verlegt, mit ihm der Funktrupp der 4. SS-Panzer Nachrichten Abteilung 103 und die SS-Panzernachrichten Abteilung 11 „ Nordland“. Am 30. April beschossen am Kyritzer Stadtrand zwei russische Flugzeuge Flüchtlingskolonnen und Armeefahrzeuge, wurden dann aber von zwei deutschen Jagdflugzeugen attackiert.

Güterzug im Kyritzer Bahnhof beschossen

Dann wandten sich die russischen Flugzeuge einem mit Seeminen beladenen Güterzug im Kyritzer Bahnhof zu, um diesen anzugreifen. Als sie jedoch beschossen wurden, drehten sie ab und warfen zwei Bomben über der Stadt ab.

Eine explodierte in der Schulze-Kersten-Straße im Vorgarten eines Hauses. Dort untergebrachte Flüchtlinge aus Ostpreußen fanden dabei den Tod oder wurden schwer verletzt. Die Kyritzer Feuerwehr wurde zur Bergung der Toten und Verletzten gerufen. Es war ihr letzter Einsatz vor Kriegsende.

Ebenfalls am 30. April trafen weitere Teile dieser Einheiten in Kyritz ein. Das 3. SS-Panzerkorps setzte sich an diesem Tag aber Richtung Perleberg in Bewegung. Zeitgleich marschierte das SS- Bataillon „Thomalla“ von Alt Ruppin nach Storbeck, um am 1. Mai weiter Richtung Obersee zu ziehen. Abends in Sechzehneichen angekommen, erhielten sie Befehl, dort die Straße nach Kyritz im Vorfeld der Seeenge bei Stolpe zu sperren.

Rotarmisten beschießen Stolpe

In der Nacht zum 2. Mai griffen die Russen an. Nach heftigen Kämpfen zogen sich die deutschen Soldaten nach Bantikow zurück, setzten mit Booten auf die Kyritzer Seite über und flohen über Breddin nach Havelberg. Auch die Truppe in Stolpe wurden angegriffen.

Die Reste des SS-Panzerkorps zog sich Richtung Bork zurück und schoss noch die ganze Nacht mit Leuchtspurmunition in Richtung Karnzower Chaussee. Die Verteidigung der Panzersperre in Stolpe überließen die SS-Männer dem aus Jugendlichen und älteren Männern bestehenden „Volkssturm“.

Wehrmacht und SS verlassen Kyritz

Alle übrigen Wehrmachts- und SS-Truppenteile hatten zu diesem Zeitpunkt Kyritz geräumt und flüchteten Richtung Elbe. Zwar wurden in Stolpe noch drei russische Panzer abgeschossen, doch die paar Volkssturmleute kamen alle um. Sie wurden später auf dem Stolper Friedhof beigesetzt.

Nachdem Stolpe überrannt worden war, wand sich ein Teil der Rotarmisten überraschend von Kyritz ab und strömte Rüdow entgegen. Dort schossen Hitler-Jungen noch zwei russische Panzer kampfunfähig, wurden aber auch überrannt.

Die weiße Fahne wird gehisst

Als am 2. Mai keine deutschen Soldaten mehr in der Stadt waren, wurde die kampflose Übergabe der Stadt durch Hissen von weißen Fahnen signalisiert. „Die weiße Fahne auf dem Rathausturm ist aber nur ein Mythos, denn laut Augenzeugen hing sie am Balkon“, sagt Herbert Brandt.

Superintendent Leutke und der Ortspolizist Rohde gingen den Rotarmisten Richtung Stolpe und Heinrichsfelde mit weißer Fahne entgegen und übergaben die Stadt symbolisch der Roten Armee.

Russische Panzer rollen in Kyritz ein

Schon fuhren mehrere russische Panzer von Stolpe her in Kyritz ein. Zeitgleich kamen noch deutsche Militär-LKW auf der Flucht gen Westen vorbei, von denen einer abgeschossen wurde. Ein Schuss des russischen Panzers verfehlte sein Ziel und traf ein Wohnhaus in der Seestraße-Ecke Berliner Straße.

Ein russischer Panzer gab noch einen Schuss auf das Rathaus ab. Dann aber schwiegen die Waffen, und der Krieg war für die Kyritzer zu Ende. In mehreren Reihen nebeneinander ritten Sowjetsoldaten in die Stadt. Nun begannen Plünderungen, Vergewaltigungen und Hinrichtungen.

Von André Reichel