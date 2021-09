Kyritz: kein Frust mehr bei den Hausaufgaben – einheitliche Regelungen für Schule, Kita und Zuhause

Kyritz

Einheitliche Regelungen für die Hausaufgaben in der Grundschule – das war schon lange Wunsch einiger Lehrer und vor allem der Mitarbeiter im Hort. Er ist nun wahr geworden. Ein Hausaufgabenkonzept wurde in den vergangenen Monaten erarbeitet. Unterschriften von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kyritzer Horte sowie der Leiterin der Goethe-Grundschule Kyritz, Birgit Menzel, besiegeln die Regeln, die ab sofort gelten.

Frust und Tränen bei den Hausaufgaben

Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Frust und Tränen bei den Hausaufgaben, weil die Kinder die Aufgabenstellung nicht verstanden, sie nicht lesen konnten oder einfach mit den Aufgaben überfordert waren. Das sind die Beobachtungen des Hortpersonals. Oftmals gab es dann einen schriftlichen Hinweis im jeweiligen Hausaufgabenheft, dass die Hausarbeit abgebrochen wurde und warum. Horterzieherinnen berichten aber auch, dass manchen Eltern bei der Kontrolle der Hausaufgaben oft abgebrochene Sachen weiter machen oder erledigte Aufgaben aus den unterschiedlichsten Gründen sogar neu schreiben lassen.

Neue Konzeption für Kyritzer Horte

Das soll nun mit der neuen Hausaufgabenkonzeption vorbei sein, denn sie gilt für die Schule, die Eltern und den Hort. Darin festgelegt sind zum Beispiel Zeitrahmen und Umfang der Aufgaben. In der 1. und 2. Klasse ist es eine halbe Stunde. Fünft- und Sechstklässler haben eine Stunde Hausaufgabenzeit. Ist es einem Kind nicht möglich trotz intensiver Hilfestellung die Aufgaben selbst zu erledigen, dann darf abgebrochen werden. Die Rückmeldung an die Eltern und Lehrer erfolgt in jedem Falle mit festgelegten Notizen. Häkchen und Unterschrift bedeutet, das Kind hat die Hausaufgaben allein erledigt. Der Zusatz m. H. heißt mit Hilfestellung. Weitere Regelungen betreffen den Abbruch und wenn erforderliche Materialien wie Arbeitsblätter fehlen.

Hausaufgaben sollen Spaß machen und nicht für Tränen sorgen. Quelle: Sandra Bels

Vereinbarungen gibt es auch zu Fehlern. Sie sollen toleriert werden, wenn ersichtlich ist, dass der Lerninhalt verstanden wurde. Somit kann Frust bei den Kindern vermieden und die Lernfreude gefördert werden, sind sich die Hortteams und die Lehrer einig.

Kyritzer Eltern sollen Lesen üben

Festgelegt wurde auch, dass die tägliche Kontrolle des Hausaufgabenheftes Zuhause erfolgen muss. Gewisse schulische Aufgaben müssen dort und gegebenenfalls auch mit Hilfe der Eltern erledigt werden. Dazu gehören das Lernen von Gedichten, Berichtigungen oder das Erstellen von Plakaten sowie Leseübungen.

Die Schule setzt diese Vereinbarung auf ihre Internetseite, wo sie jeder nachlesen kann. Die Horterzieher Robert Voit und Christoph Krenz waren maßgeblich an der Ausarbeitung beteiligt. Für die Schule übernahm Lehrer Jörg Moritz diese Aufgabe.

Ein halbes Jahr Probelauf in Kyritz

Wie sich die Regelungen umsetzen lassen, dass sollen die nächsten Monate zeigen. Ein halbes Jahr Probelauf ist angesetzt. Danach will sich die Gruppe erneut treffen und die vergangenen Monate auswerten. Solche Treffen sollen dann aber zweimal pro Jahr stattfinden.

In der Gruppe ausgewertet wurde auch die aktuelle Situation nach Distanzunterricht und Sommerferien. Birgit Menzel konstatierte dabei: „Die Kinder haben große Defizite.“ Viele könnten nicht lesen oder nicht erfassen, was sie lesen. Die Horterzieherinnen haben beobachtet, dass es bei den Malfolgen große Schwierigkeiten gibt.

Von der Schulleiterin war zu erfahren, dass mit den Lernstandanalysen, die Anfang des Schuljahres durchgeführt wurden, Lernschwerpunkte für die einzelnen Fächer gesetzt worden sind.

Von Sandra Bels