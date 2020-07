Kyritz

Auf dem Parkplatz an der ­Kyritzer Wässering ging es in dieser Woche zumindest zeitweise deutlich unruhiger zu als üblich. Nach Angaben der Stadtverwaltung hatte sich dort ab Sonntagnachmittag eine größere Gruppe von „Irish Travellers“ oder „Pavee“ niedergelassen. Dabei handelt es sich um eine seit Jahrhunderten vor allem in Irland beheimatete Gruppe von Wandervolk.

Der Besuch der zahlreichen Wohnwagengespanne sei mit Ruhestörung, Müll, leichteren Sachbeschädigungen sowie großem Platzbedarf auch auf den Pkw-Stellplätzen einhergegangen, heißt es aus dem Kyritzer Rathaus. „Wir mussten das erstmal einordnen und haben uns dann sehr bemüht, die Situation zu klären“, sagt Bürgermeisterin Nora Görke. Zusammen mit der Polizei hätten Mitarbeiter des Ordnungsamtes und des städtischen Bauhofes die Besucher zur Weiterreise bewegen können. Unter anderem wurde dazu offenbar die Stromversorgung für Wohnmobile auf dem Stellplatz zeitweise unterbrochen. „Am Mittwochabend haben die letzten den Platz verlassen“, berichtet die Bürgermeisterin.

Kyritzer Gastfreundschaft bleibt

„Der Parkplatz und die Stellplätze sind nun wieder im gewohnt sauberen und ruhigen Zustand“, betont Nora Görke. „Touristische Wohnmobilisten sind herzlich willkommen in Kyritz.“

Für sie gilt seit diesem Jahr bekanntlich eine Gebührenordnung, die die Stadtverordneten im November beschlossen. Die ersten drei Tage Aufenthalt auf dem Parkplatz Wässering sind demnach kostenlos. Danach fällt eine Gebühr von 10 Euro pro Tag an. Damit wollte die Lokalpolitik verhindern, dass sich Besucher über längere Zeit auf dem Gelände niederlassen und es so für andere Gäste blockieren. Zugleich wollte man eine gewisse Abgrenzung zum typischen Campingplatz bewahren.

„Denn Wohnmobilisten sind gern gesehene Gäste in der Stadt“, stellt die Bürgermeisterin klar. „Durch die Wohnmobilstellplätze werden Gäste erreicht, die sonst wahrscheinlich nie nach Kyritz kämen.“

Aufenthalt nicht komplett kostenlos

Die neue Gebührenregelung habe sich bisher bewährt. Seit dem Ende der Corona-Schließung am 15. Mai, bezahlten elf Besucher die Langzeit-Gebühr – für Zeiträume von bis zu sechs Tagen. Insgesamt nahm die Stadt damit 250 Euro ein. „Bisher mussten keine Verwarngelder für zu langen, nicht durch Gebührenzahlung genehmigten Aufenthalt erhoben werden“, erklärt die Stadtverwaltung. Der Stellplatz werde täglich beobachtet, wobei man die Kennzeichen der Besucher erfasse.

Das gilt seit dem 17. Juni auch für die neuen Stellplätze am Untersee. Im Schnitt wurden dort seitdem gut sechs Wohnmobile pro Tag registriert. Ihr Aufenthalt ist nun von Anfang an gebührenpflichtig. „Zur Gleichbehandlung mit den Strandbadgästen und zur Vermeidung von Überbelegung“ gelte auf dem Gelände nun auch für Wohnmobile eine tägliche Parkgebühr von 4 Euro, die am Parkscheinautomaten zu entrichten sei, heißt es aus dem Rathaus. Ab dem vierten Tag müssten dann 10 Euro täglich im Tourismusbüro bezahlt werden.

