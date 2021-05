Kyritz

Erst vor einem Monat war es als wichtiger Beitrag für die Kinder- und Jugendbeteiligung in Kyritz angekündigt worden. Nun steht fest: Das Projekt „Pimp your town“ (zu Deutsch in etwa „Motze deine Stadt auf“) wird es nicht geben – zumindest nicht in diesem Jahr.

Bei dem kommunalpolitischen Planspiel für Schüler der 7. bis 9. Klassen handelt es sich um eine mit Bundesmitteln finanzierte Aktion. Drei Tage lang sollten die Jugendlichen Mitte Juni in die Rolle von Stadtverordneten schlüpfen, demokratische Prozesse erleben und eigene Ideen entwickeln. Corona hatte man bei der Vorbereitung bedacht: Sowohl analoge als auch digitale Varianten des Planspiels waren vorgesehen.

Kyritzer Schulen unter Terminzwang

Bei der Ankündigung im April war die Rede davon, dass sich Mitte Juni die Carl-Diercke-Schule, das Gymnasium und die Linden-Schule beteiligen wollten. Jetzt überbrachte die zuständige Amtsleiterin des Rathauses Veronika Lausch die Absage: „Zu diesem Termin können die Schulen nicht an dem Projekt teilnehmen.“ Damit falle „Pimp your town“ für Kyritz in diesem Jahr aus. „Der Veranstalter hat leider keine anderen freien Termine mehr.“

Seit 2018 schreibt die brandenburgische Kommunalverfassung die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalpolitischen Vorgängen vor. Kyritz passte seine Hauptsatzung entsprechend an, ernannte einen Kinder- und Jugendbeauftragten. In der Stadtverwaltung widmet sich eine Koordinatorin für Kinder, Jugend und Familie dem Thema.

Neben „Pimp your town“ sollte in diesem Frühjahr auch das Projekt „Raumpioniere“ mit einer ähnlichen Zielrichtung und dem Schwerpunkt Umweltgestaltung in Kyritz starten. Das musste angesichts der Corona-Pandemie bisher aber verschoben werden.

Von Alexander Beckmann