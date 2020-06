Kyritz

In Zeiten von Corona werden auch die Internationalen Hansetage anders organisiert. Die Stadt Kyritz beteiligt sich an den ersten virtuellen Hansetagen in der 660-jährigen Geschichte der Hanse. Eigentlich sollte das Fest ganz real vom 4. bis 7. Juni in Brilon ( Nordrhein-Westfalen) gefeiert werden. Am Freitag nehmen der Kyritzer Hansebotschafter Manfred Michaelis und die Hansebeauftragte der Stadt Doreen Wolf stattdessen an der virtuellen Delegiertenkonferenz teil.

„Gern hätten wir den Brilonern und den Gästen von Brilon unser Kyritz an der Knatter präsentiert und uns so für die ganz sicher herzliche Gastfreundschaft bedankt“, sagt die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke. Die Stadt habe sich mit einer kleinen Lieferung des Traditionsbiers „Mord und Totschlag“ beim Organisationsteam im Sauerland bedankt.

Zehntausende Teilnehmer waren erwartet worden

Wie alle anderen Großveranstaltungen waren Ende März die Internationalen Hansetage aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. Zu der Veranstaltung wären Zehntausende Teilnehmer aus dem In- und Ausland angereist.

Die Kyritzer Delegation hatte sich lange Zeit vorbereitet. Ein großes Ferienhaus war als Unterkunft gebucht, der Stand auf dem Hansemarkt und die Jugendhanseteilnehmerinnen angemeldet, die Fahrzeuge reserviert, viele Fässer des Biers „Mord und Totschlag“, Knatterwasser und Kyritzer Fruchtsäfte bestellt. Die Teilnahme an Eröffnungs- und Schlussveranstaltung, an der Delegiertenkonferenz, der Mitgliederversammlung des Hansevereins und zahlreiche Treffen mit anderen Hansestädten standen zudem auf dem Programm.

Kyritzer Shantychor wäre nach Brilon gereist

Auch der Kyritzer Hanse-Shantychor Stella maris hatte bereits seine Reise nach Brilon und die Auftritte dort geplant, informierte die Stadtverwaltung.

Nora Görke ist sich sicher: „Dieser Hansetag versprach, ein ganz besonderer zu werden – aufgrund der Größe der Stadt, der Fachwerksarchitektur und der Lage am Wald. Die Hanse ist ja so viel mehr als der allseits vermutete Verbund großer Küstenstädte.“

2021 gibt es ein Treffen in Riga

Die Bürgermeisterin ergänzt: „Hoffen wir gemeinsam darauf, dass wir bald wieder die Hanse als Lebens- und Kulturgemeinschaft der Städte über die Grenzen hinweg (er)leben können. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen spätestens zum Internationalen Hansetag in Riga im Jahr 2021.“

Jeder Interessierte kann übrigens am virtuellen Hansetag teilnehmen. Alle Informationen dazu sind zu finden unter: www.hansetagebrilon.de.

