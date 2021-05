Kyritz

Das Industrie- und Gewerbegelände rund um die Kyritzer Stärkefabrik soll eine zeitgemäße baurechtliche Grundlage erhalten. Bei seiner Sitzung kommenden Donnerstag, dem 20. Mai, wird sich der Kyritzer Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft mit einer Änderung des Bebauungsplanes „Emslandstärke – Anbindung B 5“ beschäftigen.

Dass die seit 2005 gültige Planung für das etwa 15 Hektar große Gebiet mit Stärkefabrik, Umspannwerk, Bioeton und Lagerhallen weiterer Unternehmen überarbeitet werden soll, das hatten die Stadtverordneten bereits 2019 beschlossen. Seit Jahren hatte die Stärkefabrik mehrfach die Befreiung von den bestehenden Festlegungen beantragt, um Investionsvorhaben umsetzen zu können. Und das Unternehmen plant weitere Produktionsgebäude. Der geltende Bebauungsplan würde dies nicht zulassen.

Kyritz will optimale Gewerbenutzung ermöglichen

Experten haben in den vergangenen Monaten daran gearbeitet, den Bestand und die künftigen Vorhaben mit dem Baurecht in Einklang zu bringen. Das Ergebnis ist der jetzt vorliegende Entwurf.

Er regelt unter anderem die Menge, Dichte und Höhe von Bauwerken, die Erschließung mit Verkehrswegen, Vorkehrungen zum Umwelt- und Emissionsschutz. „Ziel des Bebauungsplanes ist, die nach außen im Grunde nach nicht erweiterbaren Gewerbe- und Industriegebiete bestmöglich auszunutzen“, heißt es in dem Papier.

In den Standort der Kyritzer Stärkefabrik soll noch mehr investiert werden. Quelle: Matthias Anke

Interessant: Für das Gelände entlang der Pritzwalker Straße sehen die Planer bei einer künftigen Bebauung eine weitgehend geschlossene Front vor. „Diese Bebauung hätte dann auch eine immissionsschutzrechtliche Wirkung für die angrenzenden sensiblen Nutzungen an der Pritzwalker Straße.“ Festgelegt wird zugleich, dass erst, wenn dieser Sichtschutz besteht, die volle Bauhöhe von 40,5 Metern auf dem Fabrikgelände genutzt werden darf. Entlang der B 5 sollen zudem auf mindestens zehn Metern Breite Büsche und Bäume gepflanzt werden.

Regenwasserbecken an der Mühlenstraße geplant

Im Zusammenhang mit den Plänen für das Industriegebiet steht das Kyritzer Vorhaben, in dem Kleingartengebiet an der Mühlenstraße Sammel- und Absetzbecken für Regenwasser von den Gewerbeflächen und aus dem umliegenden Areal zu errichten. Es soll nicht länger unkontrolliert über den verrohrten Mühlgraben in die Jäglitz fließen. Auch dafür ist ein Bebauungsplan in Arbeit. Um das Vorhaben umsetzen zu können will sich die Stadt zudem per Satzung ein Vorkaufsrecht für Grundstücke in dem Kleingartenbereich sichern.

Beide Punkte sind am Donnerstag ebenfalls Thema im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft. Seine Sitzung beginnt um 18.30 Uhr in der Aula der Carl-Diercke-Schule.

Von Alexander Beckmann