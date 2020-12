Kyritz

Die Stargasse in der Kyritzer Waldkolonie nahe am See gehört derzeit zu den dunkelsten Wohngegenden weit und breit. Die Beleuchtung in der Wohnstraße musste wegen eines technischen Defektes komplett vom Netz genommen werden, teilt die Stadtverwaltung mit. „Eine Überprüfung durch die Firma Eluh Anlagen Kyritz hatte ergeben, dass die Gefahr des Stromschlags besteht.“

Man arbeite an einer „zeitnahen Lösung“. Das Rathaus erklärt: „Ziel ist, in der Stargasse schnellstmöglich im neuen Jahr wieder eine funktionsfähige und sichere Straßenbeleuchtung bereitzustellen.“

