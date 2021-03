Kyritz

Private Überwachungskameras sind in Kyritz nicht nur weit verbreitet und werfen eine Reihe rechtlicher Fragen auf, wie die MAZ am 24. April berichtete – sie sind auch längst nicht so privat, wie mancher Betreiber sich das denkt.

Das Ordnungsamt der Stadt Kyritz bekomme jedenfalls mehr oder minder regelmäßig mit dem Thema zu tun, berichtet die Pressesprecherin der Stadtverwaltung Doreen Wolf auf Nachfrage. „Über das Jahr verteilt, sind es durchschnittlich drei Beschwerden zu solchen Sachverhalten.“

Kyritzer Ordnungsamt wird bei Beschwerden aktiv

Denn, spätestens wenn so eine Kamera routinemäßig auch Menschen auf Straßen und Plätzen erfasst, wird das Ganze zu einer Frage des Datenschutzes und des Persönlichkeitsrechts. Und dann wird bei Beschwerden das Ordnungsamt tätig. „Der Außendienst schaut sich den Sachverhalt an und stellt eine erste Beurteilung an, ob öffentlicher Raum durch eine Kamera eingesehen werden kann“, erklärt Doreen Wolf das Vorgehen. „Zumeist wird auch das persönliche Gespräch mit dem Eigentümer der Kamera gesucht, um die Beweggründe zu erfahren.“

Grundsätzlich orientiere man sich an der Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Die fordert unter anderem, dass die technische Erfassung persönlichkeitsbezogener Daten, zu denen auch Gesichter und andere individuelle Merkmale zählen, stichhaltig zu begründen ist. Denn in jedem Fall muss abgewogen werden, ob beispielsweise dem Sicherheitsbedürfnis des Datenerfassers mehr Bedeutung beizumessen ist, als dem Recht des Beobachteten auf informationelle Selbstbestimmung.

Kommune kann keine Entscheidung treffen

Das kann juristisch recht aufwändig sein. „Es lässt sich keine pauschale Aussage darüber treffen, ob eine Kamera erlaubt ist oder nicht, weil es sich immer um eine Einzelfallprüfung handelt“, stellt Doreen Wolf klar. Zugleich ende an diesem Punkt die Zuständigkeit der Kommune. „Die Stadt Kyritz beziehungsweise die örtliche Ordnungsbehörde ist nicht befugt, Genehmigungen oder Verbote in diesen Angelegenheiten zu erteilen oder sonstige Entscheidungen zu treffen.“

Die Kommune könne sich nur bemühen, ihre Bürger über die Rechtslage aufzuklären. „Erfolgt über persönliche Aufklärungsgespräche keine Einigung, leiten wir den Sachverhalt zuständigkeitshalber an die Landesbeauftragte für den Datenschutz und das Recht auf Akteneinsicht des Landes Brandenburg weiter.“

Niemand soll sich zu Unrecht überwacht fühlen

Von da an ist je nach Sachlage im Prinzip alles denkbar: ein Okay, eine Unterlassungsverfügung oder bei entsprechender Eskalation sogar ein Bußgeld. „Es kann unter Umständen sogar sein, dass Kamera-Attrappen unzulässig sind“, gibt Doreen Wolf zu bedenken. Denn schon der Umstand, dass sich jemand überwacht fühlen muss, könne als Eingriff ins Persönlichkeitsrecht gewertet werden.

Zu echten Konflikten mit den Betreibern von Überwachungsanlagen sei es nach Beschwerden bisher aber kaum gekommen. „Zumeist ist zu bemerken, dass die Kameras vom Eigentümer abgebaut werden.“

Am Rathausturm ist ebenfalls eine Kamera installiert. Sie liefert einen Blick übers Stadtzentrum live ins Internet. Quelle: Alexander Beckmann

Die Stadt Kyritz nennt in Kooperation mit einem Tourismusanbieter übrigens selbst so ein Gerät ihr Eigen. Vom Rathausturm aus sendet eine Kamera ihren Blick über die Stadt live ins Internet. Blickwinkel und Auflösung wurden dabei aber bewusst so gewählt, dass Passanten auf dem Marktplatz möglichst nicht identifiziert werden können. Überwachung ist in dem Fall nicht das Ziel.

Von Alexander Beckmann