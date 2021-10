Kyritz

Kyritz setzt bei der geplanten Sanierung und Erweiterung seiner Kita „Kunterbunt“ in der Werner Straße den Rotstift an. Hintergrund ist die deutliche Kostensteigerung gegenüber den anfangs veranschlagten rund sieben Millionen Euro. Das war bereits im vergangenen Frühjahr deutlich geworden: Der 2019 im Zuge eines Architektenwettbewerbes favorisierte Entwurf des Berliner Architektenbüros Numrich-Albrecht-Klumpp lässt sich für diesen Betrag nicht umsetzen.

Die Stadt will die Kindertagesstätte, in der aktuell bis zu 170 Kinder betreut werden, nach über 50 Jahren nicht nur grundlegend modernisieren, sondern auch um 40 Plätze erweitern. Zudem ist ein „Nachbarschaftshaus“ geplant, das diverse soziale Leistungen im Wohngebiet bereitstellen soll – von Beratungsstellen bis hin zur öffentlichen Kantine.

Kyritz spürt die Baupreisentwicklung

Der aktuelle Entwurf sieht vor, im Grunde nur das zweigeschossige Gebäude direkt an der Werner Straße komplett zu erhalten. Daneben ist ein Neubau geplant, das „Nachbarschaftshaus“. Rückwärtig sind mehrere neue Flachbauten vorgesehen. Die anfängliche Idee, Teile der dort bestehenden Gebäude zu erhalten, wurde angesichts der Qualität der Bausubstanz verworfen.

Blick über die ehemalige Kaufhalle in der Friedensstraße: So stellen sich die Architekten das künftige Kita-Gelände derzeit vor. Quelle: Alexander Beckmann

Nach seiner Umgestaltung soll der Komplex demnach eine Nutzfläche von etwa 3400 Quadratmetern umfassen. Rund 2000 davon wären Neubau. Stand März 2021 wurden die Kosten auf gut 10,7 Millionen Euro geschätzt. Doch dabei bleibt es nicht.

Zum einen gehen Experten davon aus, dass die allgemeinen Baupreise bis zur Fertigstellung 2024 oder 2025 um elf bis zwölf Prozent steigen werden. Zum anderen müssten 170 Kinder während der etwa zweijährigen Bauzeit irgendwo untergebracht werden. Für das Anmieten und Aufstellen einer Containeranlage rechnet man mit zusätzlichen Kosten von fast 1,2 Millionen Euro. Letztlich ergibt sich eine Bausumme von aktuell 12,7 Millionen Euro.

Abstriche an der Kita-Ausstattung

Zwar hat Kyritz gute Aussichten auf eine Förderung, doch die würde nach jetzigem Stand nur knapp die Hälfte der Kosten decken. Den Rest müsste die Stadt irgendwie selbst aufbringen. Deshalb kommt nun der Rotstift ins Spiel.

Mehrere Punkte stellt die Stadtverwaltung derzeit zur Diskussion. Verzichtet werden könnte demnach beispielsweise auf den geplanten Bolzplatz am südlichen Ende des Kitageländes, auf die Notstromversorgung für die Nutzung der Gebäude im Katastrophenfall, auf die Überdachung des Spielhofes für die Hortkinder oder auf die Ausstattung der Küche. Die müsste der künftige Betreiber dann selbst mitbringen. Knapp 390.000 Euro ließen sich so einsparen, ohne die Funktion des Komplexes grundlegend einzuschränken. Alles weitere ginge an die Substanz, wäre aber eventuell auch noch abzuwägen.

Kyritzer Eigenanteil steigt rapide

Nun müssen die Kyritzer Stadtverordneten entscheiden: Soll der Bau unter diesen Bedingungen weiter vorbereitet werden? Worauf ließe sich verzichten? Als erster befasst sich am Dienstag, 2. November, der Bildungs- und Sozialausschuss mit diesen Fragen. Er tagt ab 18.30 Uhr in der Aula der Carl-Diercke-Schule (Pritzwalker Straße 19).

„Ich bin selbst gespannt“, gesteht der Ausschussvorsitzende Peter Bittermann (SPD). Seine Fraktion hat sich bereits im Vorfeld dafür ausgesprochen, an dem Projekt festzuhalten – unter Verzicht auf einige Bestandteile. „Die Kita ist ja nicht gerade die modernste. Da muss was gemacht werden.“

Doch die Entscheidung sei sicherlich nicht leicht. „Das ist ja eine ganz schöne Summe.“ Wichtig sei es, zu einer mehrheitsfähigen Lösung zu kommen. „Der Kämmerer muss natürlich auch was dazu sagen.“ Peter Bittermann geht davon aus, dass Alternativen schwer zu finden wären. „Im Moment sehen die Fördermöglichkeiten ja noch ganz gut aus.“

Neubau wäre keine Alternative

Das ist auch ein Grund dafür, dass die Stadt der Idee eines Kita-Neubaus auf der grünen Wiese wenig Chancen gibt: Dafür sei derzeit kaum mit Fördermitteln zu rechnen, heißt es aus dem Rathaus. Außerdem würde der Neubau Schätzungen zufolge auch nicht billiger. Und der bisherige Planungsaufwand – er bewegt sich inzwischen im guten sechsstelligen Bereich – wäre umsonst gewesen.

Nach dem Bildungs- und Sozialausschuss werden sich im Laufe des Novembers noch der Stadtentwicklungs- und der Hauptausschuss eine Meinung zu dem Thema bilden. Anfang Dezember steht es dann auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung.

Von Alexander Beckmann