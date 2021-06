Kyritz setzt auf Bürgernähe und übernimmt die Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde auf eigene Kosten

Kyritz

Die Stadt Kyritz kümmert sich seit 2008 um die Aufgaben der unteren Verkehrsbehörde selbst. Das heißt, Bewohnerparkausweise, Sondernutzungen, verkehrsrechtliche Anordnungen wie Sperrungen oder ähnliches wurden im Kyritzer Rathaus genehmigt und auch dort beantragt. Für die Bürger entfiel damit der Weg nach Neuruppin zum Landkreis.

Kyritz will die Aufgaben dauerhaft übernehmen

Das geschah über das so genannte Standarderprobungsgesetz des Landes Brandenburg. Der Bewilligungszeitraum endet am 31. August. Die Stadtverordneten sollten nun entscheiden, wie es ab dem 1. September weiter geht. Weiter machen oder die Aufgaben an den Landkreis zurückgeben. Und dabei ging es diesmal nicht um eine Verlängerung wie in den vergangenen Jahren, sondern um die dauerhafte Übertragung der Aufgaben auf die Stadt. Die muss dafür nämlich einen Antrag beim Verkehrsministerium stellen, was der Genehmigung der Stadtverordneten bedarf.

Infoschreiben lag den Kyritzer Stadtverordneten noch nicht vor

Bei der Stadtverordnetenversammlung informierte Bürgermeisterin Nora Görke: „Es soll ein Informationsschreiben vom Ministerium für die Erprobungskommunen geben, in dem über das weitere Verfahren informiert wird.“ Jedoch lag das nicht rechtzeitig zur Sitzung vor. Deshalb wurden die darin enthaltenen Schritte bereits vorab erläutert. Demnach soll eine dauerhafte Übertragung der Aufgabe untere Straßenverkehrsverkehrsbehörde ab dem 1. September erfolgen. Der Antrag muss bis zum 30. Juni gestellt werden.

Kyritz hat gute Erfahrungen mit dem Modell gemacht

Deshalb drängte die Zeit auch. Die Stadtverordneten sprachen sich einstimmig dafür aus, den Antrag zu stellen. Es habe in der Vergangenheit durchweg gute Erfahrungen mit dem Modell gegeben, hieß es.

Kyritzer können ihre Anliegen im Rathaus erledigen

Auch für die Verwaltung spricht einiges dafür. Die direkte Beantragung von Bewohnerparkausweisen und verkehrsbehördlichen Anordnungen sorgt für mehr Bürgernähe sorgt. Der Mitarbeiter der unteren Verkehrsbehörde, Raik Grützmacher, ist Kyritzer und hat somit Ortskenntnis, was bei einer Ansiedlung beim Landkreis nicht gegeben wäre. Die Beantragung von Verkehrsanordnungen und Sondernutzungen können in einem Antrag erfolgen und nicht wie früher beim Landkreis und bei der Stadt.

Schnelle Bearbeitung der Anträge gesichert

Zeitnahe Baustellenkontrollen sind genauso möglich wie eine schnellere Bearbeitung der Anträge. Auch die Zusammenarbeit der unteren Verkehrsbehörde mit den Baufirmen war unproblematisch in den vergangenen 13 Jahren, heißt es im Beschluss. Darüber hinaus haben sich bei den Einnahmen und Ausgaben die Planungsansätze durch Mehreinnahmen regelmäßig übererfüllt.

Kyritz muss die Kosten selbst tragen

Dagegen spricht laut Beschluss, dass es bei einer dauerhaften Erfüllung der Aufgaben keine Erstattung der Personalkosten für die Stelle im Rathaus vom Landkreis gibt. Mit 38 000 Euro Aufwand pro Jahr wird gerechnet. Das sind die Personalkosten sowie anteilige Kosten für Schulungen, Fortbildungen und die Wartung der EDV. Dagegen stehen Einnahmen von 35 000 Euro. Zudem hat die Stadt keine Möglichkeit bei Verstößen Verwarn- oder Bußgelder zu veranlassen. Das muss weiterhin der Landkreis übernehmen, weil die Kyritz keine Ordnungsbehörde ist.

Kyritzer Stadtverordnete einstimmig dafür

Das ist aber weder für das Rathaus noch für die Stadtverordneten ein Grund gewesen, diese Aufgaben künftig aufzugeben. Eine Rückführung zum Landkreis wird beiderseits als massiver Rückschritt gesehen. Eine abschließende Prüfung ergab, dass sich Bürgerfreundlichkeit und Ortsnähe bewährt haben und beibehalten werden sollen. Besonders durch die kurzen Wege hat sich für die Baufirmen eine sehr gute und zielorientierte Zusammenarbeit entwickelt hat, schätzt das Rathaus ein.

500 Sachverhalte im Jahr in Kyritz

Die Auswertung der Fallzahlen der Jahre 2013 bis 2019, die den Stadtverordneten als Entscheidungshilfe vorlag, zeigt ebenso eine positive Entwicklung. Durchschnittlich werden durch die untere Straßenverkehrsbehörde im Kyritzer Rathaus im Jahr um die 500 Sachverhalte bearbeitet. Dadurch sind inzwischen gefestigte und bewährte Strukturen, nicht nur zu externen Partnern, sondern auch verwaltungsintern, entstanden, welche die Bearbeitung und Realisierung verschiedenster Projekte maßgeblich erleichtert haben.

Von Sandra Bels