Kyritz soll ein Bürgermobil bekommen

Kyritz

Die Stadt Kyritz und ihre Ortsteile sollen ein mobiles Bürgerbüro bekommen. So lautet der Antrag der Fraktionen „ Kyritz macht“ und SPD der Kyritzer Stadtverordnetenversammlung. Die Fraktionsvorsitzenden Peter Bittermann ( SPD) und Jens Goldmund ( Kyritz macht) schreiben darin, dass innerhalb der Weiterentwicklung der digitalen Verwaltungsstrukturen der Stadt Kyritz für die Bürgerinnen und Bürger und die regionalen Partner aus der Kleeblattregion, die Stadt die Machbarkeit eines mobilen Bürgerbüros prüfen möge.

Ein Mobil für die Kleeblattregion

Vorgeschlagen wird, dass die Sparkasse mit einbezogen werden soll. Außerdem regen die Fraktionsvorsitzenden an, das Mobil für die gesamte Kleeblattregion mit Kyritz, Wusterhausen, Neustadt und Gumtow zu nutzen. Auch wegen der Finanzierbarkeit sehen die Antragsteller eine Zusammenarbeit im Kleeblatt als hilfreich an. „Somit können turnusmäßig die Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum und aber auch in Stadtgebieten diesen Service nutzen“, sagen sie.

Bildungsausschuss stimmt dafür

Der Ausschuss für Bildung und Soziales hat am Dienstagabend über den Antrag diskutiert und abgestimmt. Bittermann, der auch Ausschussvorsitzender ist, erklärte noch einmal kurz worum es geht. Er sagte, dass die Zusammenarbeit mit den Kleeblättern die Effektivität steigern und für eine Kostenminimierung sorgen könnte.

Er hatte auf der Internetseite von Wittstock ein paar Zahlen recherchiert. Grund: Als Beispiel führen die beiden Stadtverordneten in ihrem Antrag das mobile Bürgerbüro dort an. Es existiert schon seit einigen Jahren und ist nach einem Tourenplan unterwegs. Demnach fuhr das Mobil allein im August des vergangenen Jahres 19 Stationen in den Ortsteilen von Wittstock an.

Bürgerbus bietet unterschiedliche Leistungen an

In dem mobilen Bürgerbüro können die unterschiedlichsten Leistungen der Verwaltung in Anspruch genommen werden. So gibt es zum Beispiel Auskünfte aus dem Melderegister und Meldebescheinigungen. Man kann seinen Wohnsitz an- und abmelden, Schriftstücke, Zeugnisse und Unterschriften beglaubigen lassen oder Personaldokumente beantragen. Zu haben sind außerdem Anträge für Wohngeld, Gewerbemeldungen und einen Schwerbehindertenausweis. Der Bürgerbus bietet fast alle Leistungen an, die auch im Bürgerbüro des Rathauses zu haben sind.

Stadt signalisiert Unterstützung

Veronika Lausch, Kyritzer Amtsleiterin Bürgerservice, Bildung und Soziales, sagte im Bildungsausschuss: „Die Stadt ist grundsätzlich dazu bereit, diesen Antrag zu unterstützen.“ Voraussetzung dafür sei die Zustimmung der folgenden Ausschüsse. Der Hauptausschuss berät am 11. Februar über den Vorschlag der Fraktionen. Sollte das Votum dort, wie im Bildungsausschuss mehrheitlich dafür sein, wolle die Stadtverwaltung ein Kurzkonzept aufgrund der Erfahrungen in Wittstock für Kyritz erarbeiten.

Investitions- und Personalbedarf auflisten

Die Bevölkerungsentwicklung soll darin näher beleuchtet werden. „Wir wollen aber auch die Dienstleistungen benennen, die in einem Mobil angeboten werden können“, so Veronika Lausch. Außerdem will die Stadt den Investitions- und Personalbedarf auflisten. Das alles würden dann die Stadtverordneten am 26. Februar zur Beratung auf den Tisch bekommen.

