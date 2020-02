Kyritz: Leitbild des „jungen Museums“ vorgestellt

Kyritz

Das Leitbild für das „junge Museum“ im Klosterviertel Kyritz wurde am Dienstagabend im Kyritzer Ratssaal vorgestellt. Dazu eingeladen war ein ausgewählter Personenkreis mit Stadtverordneten, sachkundigen Einwohnern, Mitgliedern des Heimatvereins, des Fördervereins Klosterviertel, der AG Museum Klosterviertel sowie Kita- und Schulleitern.

Zu früh für eine Bürgerbeteiligung

Die Öffentlichkeit blieb bei dem Treffen außen vor. MAZ fragte bei Veronika Lausch, Amtsleiterin für Bürgerservice, Bildung und Soziales, nach warum die Sitzung nichtöffentlich stattfand, besonders im Hinblick auf die in der Vergangenheit gewünschte Bürgerbeteiligung in Sachen Museum. Für die Beteiligung der Öffentlichkeit sei es noch zu früh, teilte die Amtsleiterin mit. „Es geht bei der internen Veranstaltung um ein Grundsatzkonzept zum Museum“, fügte sie an. Dieses werde öffentlich in der Sitzung des Bildungs- und Sozialausschusses am 17. März im Rathaus vorgestellt. Zur Informationsveranstaltung waren laut Veronika Lausch nur Träger eingeladen, die am Konzept mitgewirkt haben.

Kyritzer Vereine sollen mit einbezogen werden

Dass die Öffentlichkeit außen vor blieb, wunderte zum Beispiel Bernd-Rudolf Füllgraf vom Förderverein Klosterviertel. Er fand die Erklärungen für das „junge Museum“ dennoch interessant und sagte, dass sie von den Anwesenden positiv aufgenommen wurden. Füllgraf berichtete darüber, dass mehrfach der Wunsch geäußert wurde, die Vereine in die künftige Arbeit mit einzubeziehen. Er sagt, dass es wichtig ist, dass sich Jung und Alt kennenlernen und zusammen arbeiten.

Schul- und Kitaleiter waren eingeladen

Deshalb empfand er es auch als positiv, dass die Schul- und Kitaleiter beim Informationsabend dabei waren. Dazu gehörte die Leiterin der Stephanus-Kita, Sabine Heller. Sie findet es ebenfalls gut, dass die Kyritzer Heimatgeschichte jetzt laut Leitbild des Museums mit modernen Herangehensweisen präsentiert werden soll. Ebenso wichtig ist es für sie aber auch, gute bestehende Dinge in das Konzept mit einfließen zu lassen. Speziell nennt sie die Arbeit des Heimatvereins, der seit Jahren aktiv in Kyritz tätig ist, und mit dem die Kita gern und gut zusammen arbeitet. Seine Arbeit sollte auch in die künftige Museumsplanung mit einbezogen werden, so Sabine Heller. Im Leitbild sei davon konkret keine Rede gewesen, weshalb auch andere Sitzungsteilnehmer sich dahingehend äußerten, als es in der Diskussion um Wünsche für das Leitbild ging.

Kyritzer Museum soll ein Ort der kulturellen Bildung sein

MAZ liegt der Entwurf des Leitbildes vor. Es wurde am Dienstagabend vom Susanne Köstering, Geschäftsführerin des Museumsverbandes Brandenburg, vorgestellt. Darin heißt es unter anderem, dass das „junge Museum“ ein Ort der kulturellen Bildung sein soll. Es soll die offene Begegnung pflegen und das aktive Lernen sowie kritisches Denken und Kreativität fördern.

Museumsmacher sollen in erster Linie junge Menschen sein, weil sie die Entwicklung der Gesellschaft maßgeblich mitbestimmen. Davon ausgehend ist im Leitbild angedacht, dass das „junge Museum“ Menschen aller Generationen einlädt, sich mit der Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Stadt zu beschäftigen. Das Museum soll zugleich Erinnerungsspeicher und Zukunftswerkstatt sein.

Vier Zielgruppen definiert

Im Leitbild werden vier Zielgruppen definiert. Dazu gehören als erstes die Kinder und Jugendlichen, aber auch Schulklassen aus einem größeren Radius. Dritte Zielgruppe sind die Bürger und vierte die Touristen.

Das Leitbild stellt klar heraus, dass das Museum nicht fertig sein wird, sondern im Werden ist. Bis zur Eröffnungsausstellung, die vorrangig die Erzählperspektive junger Frauen und Männer einnimmt, wird ausschließlich in Projektform gearbeitet. Angedacht sind Jahresausstellungen an unterschiedlichen Orten in Kyritz.

Projektausstellungen wurden thematisiert

Vier Themen werden vorgeschlagen. Dabei geht es unter anderem um Bildung, den Umgang mit der Erde, die Arbeit in Stadt und Land, wobei in allen Fällen die Kyritzer Geschichte eine Rolle spielen soll. Die Eröffnungsausstellung soll den ersten Abschnitt der Dauerausstellung bilden.

Zur ausführlichen Vorstellung des Leitbildes für das „junge Museum“ im Klosterviertel Kyritz im Bildungs- und Sozialausschuss sind dann auch die Bürger willkommen und können ihre Gedanken in den Einwohnerfragestunden äußern.

Von Sandra Bels