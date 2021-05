Kyritz

Kyritz will seine touristischen Angebote für Wanderer und Radler bekannter machen und zugleich qualitativ aufwerten. Die jüngste Idee dafür sind Rad- und Wanderwegepaten für die Stadt und ihre Ortsteile.

Sie könnten wertvolle ehrenamtliche Hilfe leisten, hofft die Stadtverwaltung. „Ich weiß, dass viele Kyritzer und Bewohner unserer Ortsteile sehr viel in der Natur unterwegs sind und so wertvolle Hinweise und Unterstützung vielfältiger Art geben können“, sagt Bürgermeisterin Nora Görke.

Wegepaten sollen Hinweise geben

In der Praxis könnte das darauf hinauslaufen, dass die „Wegepaten“ bei ihren Ausflügen fehlende Wegemarkierungen, Schäden an Rastplätzen oder Hindernisse erfassen und Hinweise an das Kultur- und Tourismusbüro ihrer Stadt weiterleiten. Auch Müllsammelaktionen oder einfache Ausbesserungsarbeiten seien willkommen.

Zudem ist der Stadt daran gelegen, dass die Rad- und Wanderwege, die Tourenvorschläge und Sehenswürdigkeiten Aufnahme in den einschlägigen digitalen Wander- und Radführern finden. Dazu müssten mit Ortskenntnis nicht nur die Streckenverläufe, sondern beispielsweise Hinweise zu besonderen Orten und heimatgeschichtlichen Besonderheiten erfasst werden.

Digitale Erfassung der Routen geplant

„Wer technikaffin ist, könnte an der digitalen Erfassung der Routen mitwirken“, schlägt die Stadtverwaltung vor. „Wer gern mit der Kamera unterwegs ist, kann Bilder für die Außendarstellung der attraktiven Landschaft rund um Kyritz beitragen.“ Genauso willkommen seien Tourbeschreibungen im Text oder entsprechende Beiträge in den sozialen Medien.

Sollten sich aus all dem regelmäßige Angebote oder sogar gewerbliche Ideen entwickeln, wäre das selbstverständlich ebenso willkommen: Nordic-Walking-Touren, Fastenwandern, Waldbaden, Erlebniswandern, geführte Touren zu Heimatgeschichte und Natur.

Kultur- und Tourismusbüro ist Ansprechpartner

„Wir wollen die Wegepaten auch gern in die Lage versetzen, sich zu qualifizieren“, kündigt Nora Görke an. Das Kultur- und Tourismusbüro werde als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, Netzwerktreffen und Fortbildungen organisieren, Informationen und Material bereitstellen.

Ansprechpartner für Interessenten ist Annett Scholz vom Kultur- und Tourismusbüro Kyritz, E-Mail: tourismus@kyritz.de, , Tel. 033971/60 82 79.

Von Alexander Beckmann