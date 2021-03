Kyritz

Freie Kita- und Hort-Plätze bleiben in Kyritz auf absehbare Zeit ein knappes Gut. Davon geht zumindest der Landkreis Ostprignitz-Ruppin in seinem Bedarfsplan für die Kinderbetreuung bis Ende 2022 aus, der aktuell in den Gremien des Kreistages diskutiert wird.

Die Kreisverwaltung erwartet für Kyritz demnach eine weitgehend stabile Zahl von Kindern mit einem Anspruch auf Tagesbetreuung. Das sind neben den Ein- bis Sechsjährigen in den Kitas auch die bis zu Zwölfjährigen in den Horten.

Kyritzer Kitas zu 92,5 Prozent ausgelastet

Laut den Zahlen aus der Kreisverwaltung verfügten die Kindereinrichtungen der Stadt Mitte vergangenen Jahres über 652 Betreuungsplätze, die zu 92,5 Prozent ausgelastet waren. Allerdings rechnet man zumindest mit Verschiebungen.

49 der bestehenden Plätze beruhen nämlich auf befristeten Ausnahmegenehmigungen zur Kapazitätserhöhung. Diese Genehmigungen werden spätestens im Sommer 2022 enden. Schon im kommenden Juli laufen zudem die Verträge über die beiden DRK-Tagespflegestellen in der Stadt mit insgesamt zehn Krippenplätzen aus.

Zusätzliche Kapazität in Aussicht

Zum Ausgleich ist Kyritz bereits dabei, in der Stadtmitte ein Hortzentrum mit 67 Plätzen einzurichten. Weitere 40 Hortplätze werden perspektivisch mit dem Umbau der Kita „Kunterbunt“ in der Werner Straße erwartet. Das würde auch die Situation bei den jüngeren Kindern deutlich entlasten.

Doch von einer grundsätzlichen Entspannung geht der Landkreis derzeit nicht aus. Sein Fazit für die nächsten Jahre in Kyritz: „Aufgrund des bestehenden hohen Auslastungsgrades ist es erforderlich, die weitere demografische Entwicklung aufmerksam zu beobachten, um im Bedarfsfall entsprechend reagieren zu können.“

Kyritz kommt zu anderem Ergebnis

Auf diese Idee ist die Stadt auch schon selbst gekommen. Das Ergebnis weicht allerdings leicht von der Einschätzung des Landkreises ab. Dieser Umstand beschäftigte jetzt auch den Kyritzer Bildungs- und Sozialausschuss.

„Da gab es ja immer eine Differenz zwischen den Zahlen des Landkreises und den Kyritzer Zahlen“, sagt der Ausschussvorsitzende Peter Bittermann (SPD).

Vergangenes Jahr hatte die Stadt nämlich eigene Berechnungen angestellt. Und die kamen zum Ergebnis, dass sich die Lage bei der Kinderbetreuung in absehbarer Zeit deutlich entspannen wird. Die Einwohnerzahl werde weiter leicht sinken. Besonders stark werde aber die Gruppe der Kinder unter zehn Jahren betroffen sein. Kyritz geht bei ihnen bis 2030 von einem Rückgang um fast 30 Prozent aus. Erst für die Zeit danach prognostiziert man einen leichten Anstieg.

Rechtsanspruch auf Kita-Platz ist entscheidend

Die Kommune stützt sich bei ihrer Einschätzung auf andere statistische Daten als der Landkreis. Sie bezog in ihre Betrachtungen nicht nur Geburtenzahlen, sondern auch Wanderungsbewegungen in den einzelnen Altersgruppen ein. Zudem betrachtete sie nicht die Zahl der Kinder insgesamt, sondern nur die mit einem Rechtsanspruch auf Betreuung.

Im Ergebnis zeigt sich der Vorsitzende des Bildungs- und Sozialausschusses auf längere Sicht relativ entspannt. „Die Vorbereitung des Hortzentrums im Sparkassengebäude kommt voran“, sagt Peter Bittermann. „Mit dem neuen Schuljahr soll es da losgehen.“

Von Alexander Beckmann