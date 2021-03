Kyritz und Umgebung: Zu Ostern Andachten vor Ort und online

Kyritz

Der Kirchenkreis Prignitz feiert in diesem Jahr Ostern in Videobotschaften und mit Live-Streams aus Kirchen, mit Gottesdiensten per Zoom und am Telefon, hybrid und analog. Superintendentin Eva-Maria Menard bittet alle Interessenten, sich vor Ort in den Kirchengemeinden über gottesdienstliche Angebote zu erkundigen und vorab – sofern gegeben – die Möglichkeit für Corona-Tests zu nutzen.

Anbei eine Auswahl der Angebote:

Gründonnerstag, 1. April:

19 Uhr – Taizandacht mit Abendmahl per Zoom

https://zoom.us/j/95947229145?pwd=dDNUYndZUEFTcDkzOWxOdVlNd3FsUT09

Meeting-ID: 959 4722 9145

Kenncode: 675745

Die Teilnehmer werden gebeten, eine Kerze, ein Stück Brot, Saft oder Wein und eine Schnur bereit zu halten.

Karfreitag, 2. April:

11 Uhr – Telefongottesdienst, zum Beispiel mit Pfarrer Holger Frehoff aus Pritzwalk.

1. Am Telefon einwählen: 0221 65048856;

2. Die Teilnehmer werden aufgefordert eine PIN einzugeben, diese lautet: 209243;

3. Die Zuhörer werden aufgefordert, ihren Namen zu nennen. Dadurch wissen die, die bereits dabei sind, wer dazu kommt und nun dabei ist.

15 Uhr – Andacht zur Sterbestunde für zu Hause: https://www.facebook.com/evkk.prignitz und https://youtu.be/WP8T4KrCE9s

Lesen Sie auch Dann eben digital: Wie Rheinsbergs Pfarrer im Lockdown Gottesdienste hält

Karsamstag, 3. April:

Ab 17 Uhr online „Die Welt ist mir ein Lachen – Osterbotschaft des Kirchenkreises Prignitz“ für zu Hause auf Prignitz TV und und auf der Facebookseite des Kirchenkreises https://www.facebook.com/evkk.prignitz;

22 Uhr – Osternacht aus Bad Wilsnack mit Livestream auf der Facebookseite des Pfarrsprengels Bad Wilsnack: https://www.facebook.com/Pfarrsprengel-Bad-Wilsnack-675728592484476

Ostersonntag, 4. April:

Osterandachten auf den Friedhöfen und vor den Kirchen, zum Beispiel

6 Uhr – Vehlin, Wusterhausen, Krampfer, Köritz

8 Uhr – Friedhof Kyritz

10 Uhr – Ostergottesdienst aus Havelberg

mit Livestream auf https://www.facebook.com/evkk.prignitz

10.30 Uhr – Ostergottesdienst Wittenberge mit Superintendentin Eva-Maria Menard.

10.30 Uhr – Telefonkirche mit Pfarrer Alexander Bothe

1. Einwählen mit 022 165 048 856;

2. Nach Aufforderung und Piepton PIN eingeben: 094 268;

3. Die Teilnehmer werden begrüßt, nennen ihren Namen und schon sind sie dabei.

Ostermontag, 5. April:

10-17 Uhr- Familiengottesdienst to go für Smartphone und der App Actionbound, Startpunkt Friedhof Bantikow.

An allen Festtagen finden Interessierte einen Impuls zur biblischen Geschichte mit Playmobilfiguren auf der Facebookseite des Kirchenkreises https://www.facebook.com/evkk.prignitz

Von MAZonline