Mit einer Online-Lesung wollen Kyritzer und Wusterhausener am 10. Mai an die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 erinnern. Die Bibliotheken stellen für die Lesung Bücher zur Verfügung.

Online-Lesung am 10. Mai gegen das Vergessen

