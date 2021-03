Kyritz

Mehr Sicherheit durch Videotechnik, das versprechen die Elektronik-Hersteller zu immer niedrigeren Preisen. Auch an Häusern der Kyritzer Innenstadt sind längst Kameras zu finden – mal eher unauffällig, mal demonstrativ. Dem halbwegs aufmerksamen Spaziergänger fällt schnell ein knappes Dutzend der Geräte ins Auge. Kein Bösewicht soll sich bei seinen Taten unbeobachtet fühlen.

Ab und an geraten dabei allerdings auch unbescholtene Passanten in den Fokus. Spätestens an dieser Stelle begibt sich der Betreiber so einer Kamera rechtlich auf dünnes Eis. Der Gesetzgeber macht nämlich klare Vorgaben, wann und wo Videoüberwachung zum Einsatz kommen darf.

Auch Kyritzer sollen sich nicht beobachtet fühlen

Prinzipiell ließe sich formulieren: Technik, die Menschen im öffentlichen Raum identifizierbar macht, ist nur unter bestimmten Bedingungen zulässig. Beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Ulrich Kelber heißt es dazu: „Jede Videoaufnahme stellt grundsätzlich einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des betroffenen Bürgers dar.“ Berührt werde zum einen das Recht am eigenen Bild. Zum anderen soll sich kein gesetzestreuer Bürger angesichts von Überwachung zu Verhaltensänderungen gezwungen sehen.

Selbst wenn die Kamera nur die Haustür erfasst: Auch der Postbote oder Handwerker hat ein Persönlichkeitsrecht. Quelle: Alexander Beckmann

Beides wertet der Gesetzgeber als wichtige Grundsätze. Wer sich legal darüber hinwegsetzen will, muss das stichhaltig begründen. Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder DSK verweist hierzu auf Artikel 6 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Demnach dürfen nichtöffentliche Stellen personenbezogene Daten nur erfassen und verarbeiten, falls ihre berechtigten Interessen schwerer wiegen als die Grundrechte der Beobachteten.

Überwachung braucht einen Grund

Für den privaten Betreiber einer Überwachungskamera heißt das: Wenn das Gerät unverdächtige Menschen erfasst, dann sollte dafür zumindest ein konkreter Anlass vorliegen, eine klare Gefährdungslage oder ähnliches. Zudem muss auch feststehen, dass andere Schutzvorkehrungen, die weniger Personendaten erfassen, ungeeignet sind. Im Zweifelsfall beschäftigt so etwas auch schon mal die Gerichte.

Das gilt in besonderem Maße für alles, was sich im öffentlichen Bereich abspielt, also auf Gehwegen, Straßen und Plätzen auch direkt vorm eigenen Haus. Wenn die Kamera dort Unbeteiligte aufnimmt, wird es schwierig.

Betroffene müssen informiert werden

Und selbst auf dem privaten Grundstück gibt es deutliche Einschränkungen. Besucher – ob nun Handwerker, Postbote oder Gasableser – dürfen nicht einfach so gefilmt werden, sondern müssen ihr Einverständnis dazu geben. Ab und an sieht man zwar Hinweisschilder „Dieses Objekt wird videoüberwacht“ oder ähnlich, ausreichend ist das laut Rechtslage aber nicht mehr.

Ein kleiner Hinweis reicht nicht aus, wenn der überwachte Bereich frei zugänglich ist. Quelle: Alexander Beckmann

Die DSK stellt in ihrem Papier zur Videoüberwachung fest: „Neben der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung fordert die DSGVO (. . .) ferner, dass die personenbezogenen Daten in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden müssen.“ Soll heißen: So wie beispielsweise der Betreiber einer Internetseite heute klarstellen muss, wie und zu welchem Zweck er Personendaten erfasst und verarbeitet, ist auch der Betreiber einer Videoüberwachung dazu verpflichtet.

Fachkundiger Rat dringend zu empfehlen

Also sind Besucher eines videoüberwachten Grundstücks nicht nur deutlich über den Umstand der Überwachung an sich zu informieren, sondern auch über die Identität des Verantwortlichen, den Zweck der Überwachung nebst entsprechender Rechtsgrundlage, die Art der eventuellen Speicherung und so weiter. Hinweise in dieser Art fallen an den Kyritzer Häusern derzeit noch nicht ins Auge.

Die Stadt Kyritz betreibt am Rathausturm eine Webcam. Allerdings ermöglicht sie absichtlich keine Identifizierung von Passanten. Quelle: Alexander Beckmann

„Ich rate von Videotechnik trotzdem nicht ab“, sagt Wolfgang Wittkopf, der in Kyritz als Fachmann für Sicherheitstechnik ein eigenes Unternehmen betreibt. „Sie kann ein Beitrag zur Sicherheit sein.“ Das gelte vor allem für den gewerblichen Bereich. Mit fachkundiger Beratung ließen sich die rechtlichen Klippen durchaus umschiffen. „Datenschutz gibt es ja nicht seit gestern“, sagt Wittkopf. „Bisher mussten wir noch keine unserer Kameras wieder abbauen.“

Von Alexander Beckmann