Kyritz/Wittstock

Die „Hedwecken“ oder auch das „Mord und Totschlag“ sind für Auswärtige Fremdworte. Jeder Kyritzer aber kennt dieses Gebäck und dieses Bier zumindest vom Namen her.

Demnächst ziehen solche Spezialitäten der Prignitz aber weitaus größere Kreise. Der Wittstocker Heimatforscher Wolfgang Dost stellt dieser Tage schließlich sein neues, zusammen mit dem Prignitzer Tourismusverband herausgebrachtes Werk „Der Prignitzer wie er ist, isst und lebt“ bei verschiedenen Gelegenheiten in der Region vor.

Mit Illustrationen von Knatterkarl-Zeichner Stoye aus Bantikow

Das Buch enthält Texte auch auf Plattdeutsch von der Sewikowerin Heidi Schäfer, und es ist illustriert von Max-Otto Stoye aus dem Wusterhausener Dorf Bantikow. Stoye ist seit Jahrzehnten auch als Zeichner der MAZ-Figur Knatterkarl bekannt.

Zum exklusiven Kreis derer, die bereits ein Exemplar besitzen, gehört jetzt die Stadt Kyritz. Heiligengrabens Bürgermeister Holger Kippenhahn, der in Kyritz zugleich Stadtverordneter ist, überreichte es der Bürgermeisterin Nora Görke bei der jüngsten Hauptausschusssitzung. Schließlich ist auch Kyritz eben mit den Hedwecken sowie dem Bier „Mord und Totschlag“ in dem Werk vertreten, erläuterte Kippenhahn, der die entsprechenden Hinweise dazu eingebracht hatte. „Und wir wirken ja auch im Tourismusverband Prignitz mit.“

Echt Kyritz: Hedwecken und das Bier „Mord und Totschlag“

Unter dem Titel „Feines aus Kyritz“ steht erklärt, wie das Basse­witzfest in der Stadt seit dem Mittelalter unablässig an den Sieg über Raubritter Bassewitz erinnert. Dabei werden an jedem Montag nach dem kirchlichen Feiertag Invocavit auch Rundstücke verteilt, sprich große Brötchen, sowie das Weißgebäck namens Hedwecken.

Und über „Mord und Totschlag“ heißt es schon immer, dieses Bier „wirke stark berauschend und rege zum Streit an“.

Aus allen Gegenden der Prignitz gibt es ähnliche Geschichten oder Anekdoten. Sie füllen nunmehr also ein ganzes Buch.

Von Matthias Anke